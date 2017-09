Der Zeitpunkt ist sorgfältig und öffentlichkeitswirksam gewählt. Am Tag eins nach den krachenden Wahlniederlagen der großen Parteien und allseitiger Beteuerungen, die Bürger wieder verstärkt mit ins Boot der Politik holen zu müssen, hat FW-Stadtrat Eberhard Meier einen Antrag in den Rathaus-Briefkasten geworfen. Darin fordert er ein Ratsbegehren, sprich einen Bürgerentscheid, zu der geplanten Bebauung des Bürgerspital-Areals.

In einer Pressekonferenz zusammen mit stellvertretender FW-Vorsitzender Veronika Niklas und dem Vorsitzenden Manuel Werthner betonte Meier am Dienstag, dass sich dieses Instrument der Basisdemokratie inzwischen aufdränge. Angesichts sich mehrender Anzeichen, dass die Amberger "diese grandiose Fehlplanung" zunehmend ablehnen, sei es nur opportun, den Bürgern diese Entscheidung anheim zu stellen. Bei einem Ratsbegehren stimmt der Stadtrat darüber ab, ob er die Bürger zu den Urnen ruft.Meier und die FW sind Realisten genug, in Sachen Bürgerspital diese Plenumsmehrheit wohl nicht zustande zu bringen. Nach wie vor stehen die CSU und SPD wie Großkoalitionäre zu der von ihnen beschlossenen Bebauungsvariante, obwohl es bereits andere umsetzungsreife Pläne gab. "Wir wollen dem Stadtrat die Möglichkeit geben, seine bisherige Haltung zu überdenken und die Amberger das entscheidende Wort sprechen lassen", begründete Meier seinen Vorstoß.