Der Gemeinderat Freudenberg befasst sich in mehreren Sitzungen mit dem Erlass von Vergaberichtlinien für Bauplätze. Grund hierfür ist die hohe Nachfrage nach Parzellen in Aschach.

Freudenberg. Auf 19 zu vergebende Plätze kommen in Aschach-Ost über 70 Interessenten. Bürgermeister Alwin Märkl stellte fest, dass mit den jetzt vorliegenden Vergaberichtlinien nachvollziehbare Kriterien festgelegt wurden, die eine Vergabe von Grundstücken nach einem Punktesystem möglich macht. Der Gemeinderat will so Richtlinien schaffen, die auf alle Gemeindeteile grundsätzlich anwendbar sind, wenn die Nachfrage das Angebot übersteigt oder sich mehrere Bewerber um eine Bauparzelle bewerben.Im vorliegenden Regelwerk seien Ortsbezugskriterien und soziale Kriterien je mit einer maximalen Gesamtpunktzahl von 50 Punkten belegt. In den Ortsbezugskriterien werde vor allem der Hauptwohnsitz in der Gemeinde oder auch ein früherer längerer Hauptwohnsitz in der Gemeinde Freudenberg mit Punkten belegt. Daneben spielt noch der Hauptwohnsitz im Ortsteil eine Rolle in dem das Bauland ausgewiesen wird. Somit werden die Interessenten aus den jeweiligen Ortschaften mit einem Bonus belegt.Ebenso spielt das ehrenamtliche Engagement und die hauptberufliche sowie die gewerbliche Tätigkeit in der Gemeinde eine Rolle. Bei den Sozialkriterien werde der Familienstand, die unterhaltsberechtigten Kinder und eine Schwerbehinderung in die Bewertung einfließen. Sofern im Auswahlverfahren Punktgleichheit bei Bewerbern besteht, werden zusätzliche Kriterien in der folgenden Reihenfolge festgesetzt: Länge des Wohnsitzes in der Gemeinde; die höhere Anzahl an unterhaltspflichtigen Kindern; Eingang der Bewerbung bei der Gemeinde und als letztmögliches Kriterium das Losverfahren.Märkl stellte klar, dass die zulässigen Optionen, Plätze per Los an Bewerber zu vergeben oder an den Meistbietenden zu veräußern, keine diskutable Alternative im Gemeinderat darstellten. Hauptaugenmerk des Gremiums sei gewesen, vor allem heimische junge Familien in die Bepunktung einzubeziehen und in eine gute Ausgangsposition zu bringen.