Es ist das Jahr der evangelischen Christen, das Jahr des Reformationsgedenkens. Und es ist das Jahr der Aussöhnung. Den Schwung und die Begeisterung dieses Jahres will Landesbischof Bedford-Strohm mitnehmen.

Christus neu entdecken

Kein Spaziergang

Christsein ist heute nicht mehr selbstverständlich. Der Glaube wird nicht mehr automatisch in den Familien weiter gegeben. Die Zahl der Kirchenmitglieder sinkt - bei beiden Konfessionen. Ein Befund der Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm nicht schreckt. Im Gegenteil: "Wir müssen auch die säkulare Welt als einen Ort entdecken, in dem Gott wirkt", sagt er am Mittwoch im Gespräch in unserer Amberger Redaktion. Und: "Wir müssen Bündnisse eingehen mit der Zivilgesellschaft."Eine Lehre, die der 57-Jährige, der auch Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche Deutschland (EKD) ist, aus dem Jahr des Reformationsjubiläums zieht. Er ist begeistert vom Zuspruch am 31. Oktober, als die Kirchen sprichwörtlich aus den Nähten platzten. Er freut sich über die große Zahl der Besucher, ob beim Kirchentag oder in Wittenberg, vor allem aber bei den vielen Veranstaltungen in den Gemeinden.Das Reformationsjubiläum - ein Erfolg. "Einen Tiefpunkt kann ich nicht benennen", sagt Bedford-Strom. "Was ich bedauert habe ist, dass die Diskussion über die Besucherzahlen in Wittenberg das mediale Bild überschattet haben." Besonders betont der Landesbischof, dass es erstmals gelungen ist, "unsere Identität als Protestanten so zu feiern, dass wir nicht andere abwerten"."Wir müssen heute, nach 500 Jahren, die Gräben, die sogar zu Krieg und Gewalt geführt haben, überwinden", betont Bedford-Strohm. Sein Rückblick auf den ökumenischen Buß- und Versöhnungsgottesdienst in Hildesheim im März macht deutlich, dass er beide Kirchen auf einem guten Weg sieht, diese Gräben endgültig zu überwinden. Bedford-Strohm betont: "Luther wollte Christus neu entdecken und nicht eine neue Kirche gründen."Pessimismus oder gar Katastrophenstimmung angesichts sinkender Zahlen bei den Kirchenmitgliedern weist Bedford-Strohm energisch zurück. Im Vergleich zu 1955 bewertet er die Zahlen heute als ehrlicher, daher könne man sich mehr darüber freuen. Damals musste man sich rechtfertigen wenn man nicht in der Kirche war, heute müsse man sich bekennen. Seinen Optimismus zieht er aus der christlichen Botschaft. "Wir haben die tiefe Gewissheit, dass diese Welt nicht im Nichts endet." Mit dieser Botschaft will sich Bedford-Strohm aber nicht nur an Christen wenden, sondern raus auf die Marktplätze. Dazu nimmt er alle Christen in die Pflicht. Sie sollen das sprichwörtliche Salz der Erde sein."Wir müssen ausstrahlen, wovon wir reden", fordert der Landesbischof. Eine unbequeme Forderung, wie die Debatte über die Aufnahme der Flüchtlinge zeigt. Bedford-Strohm betont: "Gottesliebe ist ohne Nächstenliebe nicht denkbar."Dazu gehört für ihn klare Kante zu zeigen "gegen jede Art von Gruppen- oder Menschenfeindlichkeit. Wir müssen ganz klar sagen, das steht dem christlichen Glauben entgegen." Und der Landesbischof nimmt Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, besonders in die Pflicht: "Wenn ein Politiker in Ämter gewählt werden will, erwarte ich, dass er problematische Emotionalisierungen, für die wir alle grundsätzlich anfällig sind, nicht noch anheizt, sondern dass er Lösungswege anbietet."Bedford-Strohm warnt aber auch davor, jene zu stigmatisieren, die mit Flüchtlingen negative Erfahrungen gemacht haben. Er fordert, ihnen zuzuhören und sie ernst zu nehmen. Der Bischof ist keineswegs weltfremd: "Dass Integration kein Spaziergang würde, haben wir alle gewusst." Und er stellt klar: "Menschen aus anderen Kulturkreisen müssen sich hier an die Regeln, die sich aus unserem Grundgesetz ergeben, anpassen." Zur Debatte über die Flüchtlingsaufnahme gehört für ihn auch, dass Menschen, die keine Anerkennung als Flüchtlinge oder Schutzbedürftige erhalten haben, abgeschoben werden können müssen. "Eine Sozialethik, die nur dann funktioniert, wenn man sie nie anwenden muss, ist eine schlechte Sozialethik."Ebenso entschieden verteidigt er das Kirchenasyl. "Unser Rechtsstaat ist stark genug das auszuhalten." Der Protest wegen staatsanwaltlicher Ermittlungen gegen Pfarrer und Kirchenvorstände habe das in seinen Augen deutlich gemacht. Dieser habe gezeigt, dass Strafbefehle gegen Pfarrer nicht akzeptiert würden. Kirchenasyl "ist kein zweiter Rechtsweg", macht der Landesbischof deutlich. "Kirchenasyl in besonders ausgewählten Härtefällen, gibt dem Recht eine zweite Chance den Fall nochmals zu prüfen"