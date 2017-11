In der Bürgerversammlung 2016 war Günther Menzel von Bernhard Mitko ausgebremst worden: Auf seine Anregung, bei der Kreuzung von Krumbacher Kirchenleite und Lintacher Steig die Rechts-vor-links-Regelung aufzuheben, hatte der Verkehrsreferent mit dem Hinweis reagiert, die sei in einer Tempo-30-Zone zwingend vorgeschrieben. Später entschuldigte sich Mitko bei Menzel für diese "Fehlinformation innerhalb der Verwaltung": Es gebe dort keine Tempo-30-Zone. Menzel stellte seinen Antrag also heuer erneut. Jetzt erfuhr er, dass Mitko sein Anliegen schon so behandelt hatte, als wäre es von der Bürgerversammlung befürwortet worden. Er legte es dem Verkehrsausschuss vor, der allerdings die Vorfahrt so lassen will.