Wenn der Gutachterausschuss der Stadt Amberg tagt, dann ist das für Zuhörer meist eine recht trockene Sache. Allerdings hat das Gremium mit seinen Beschlüssen durchaus richtungsweisenden Charakter. Er legt die Bodenrichtwerte fest und steuert seinen Anteil zum Grundstücksmarktbericht bei. Beides bildet quasi die Richtschnur für den Immobilienhandel in der Stadt. Ab Montag, 19. Juni, sind die vom Gutachterausschuss in seiner jüngsten Sitzung erhobenen Richtwerte (Stand 31. Dezember 2016) und der Grundstücksmarktbericht 2015/16 in den neuen Diensträumen der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses in der Steinhofgasse 4 für die Dauer von einem Monat kostenlos einsehbar. Zudem können diese Daten online unter www.boris-bayern.de kostenpflichtig abgerufen werden. Eine Richtwertauskunft kostet 25, eine Dauerauskunft 230 und der neue Grundstücksmarktbericht 30 Euro."Die Richtwerte wurden", so hieß es in einer Mitteilung der städtischen Pressestelle, "entsprechend von tatsächlichen Verkäufen ermittelt und zum Teil auch konjunkturell angepasst." Im Altstadtbereich hätten sich demnach keine Veränderung ergeben. Der Spitzenwert liege hier in der sehr guten Geschäftslage "1a-Lage" bei 800 und in der "1b-Lage" bei 650 Euro pro Quadratmeter. Gute und mittlere Geschäftslagen bewegen sich zwischen 320 und 470 Euro.In den besten Wohnlagen am Mariahilfberg habe sich der Bodenrichtwert um bis zu 20 auf 250 Euro pro Quadratmeter erhöht. Auch für Pfistermeister- und Jahnstraße kletterte der Preis um bis zu 20 auf 170 Euro/ Quadratmeter. Einen deutlichen Anstieg des Richtwertes um 30 Euro pro Quadratmeter ist im Bereich Kugelbühl-Nord (Luitpoldstraße über Studentenplatz bis hin zu Teilen von Archiv- und Schillerstraße) zu verzeichnen: auf 180 EuroTendenz steigend vermeldet ferner der nordwestliche Bereich des Eisbergviertels und zwar auf 180 Euro/ Quadratmeter. "Im Übrigen", so der Bericht weiter, "sind die Bodenrichtwerte in den über 150 Ermittlungszonen zum Teil konstant geblieben, zum Teil um überwiegend fünf bis maximal 20 Euro/Quadratmeter angestiegen." Neubaugebiete, wie an der Boslarn- (150 Euro) oder an der Königsberger Straße (135 Euro) wurden neu mit aufgenommen.Im Grundstücksmarktbericht 2015/16 wird ausgeführt, dass die Verkaufszahlen (Anzahl der notariellen Urkunden) von Eigentumswohnungen in den vergangenen zwei Jahren um rund acht Prozent auf 522 nach oben gegangen sind. Der Gesamtumsatz ist im gleichen Zeitraum von 82 auf 111 Millionen Euro angewachsen. In den Auswertungen der Verkäufe von Eigentumswohnungen weist der Marktbericht in den einzelnen Baujahren zum Teil deutliche Preissteigerungen nachgewiesen werden. Die Anzahl der Verkäufe von Eigentumswohnungen im Jahr 2014 (151) ist 2016 auf 219 hochgeschnellt.Der Marktanteil für land- oder forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke ist im Stadtbereich relativ gering. Deshalb wurden, so die Pressestelle, hier die Vergleichswerte aus den vergangenen vier Jahren (2013 bis 2016) herangezogen. In diesen Märkten ist das Preisniveau relativ konstant. Die Bodenrichtwerte für landwirtschaftliche Flächen liegen in Amberg unverändert bei 4,50 und für forstwirtschaftliche Flächen bei zwei Euro/Quadratmeter.Die jüngste Sitzung des Gutachterausschusses lief unter Vorsitz von Rechtsreferent Dr. Bernhard Mitko ab. Der ebenfalls anwesende Oberbürgermeister Michael Cerny lobte "wichtige Arbeit der Gutachter" .