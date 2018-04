(exb) Hauptversammlungen, heißt es in einer Pressemitteilung, können eine recht dröge Angelegenheit sein. Oder, wie im Fall der Amberger Frauen-Union (FU) unter dem Vorsitz von Michaela Frauendorfer, eine lebendige und informative Veranstaltung. In ihrem Rechenschaftsbericht fasste die Vorsitzende die vielfältigen politischen Aktivitäten des vergangenen Jahres zusammen. Heraus ragte selbstredend die Feier des 60-jährigen Bestehens der FU Amberg mit der FU Landesvorsitzenden und Europaabgeordneten Angelika Niebler.

Nicht zu vergessen sei daneben der Bundestagswahlkampf und als eine der "Herzensangelegenheit des Kreisverbandes", Besuche bei Amberger mittelständischen Unternehmen. So sei beispielsweise eine Betriebsführung bei der Baumann GmbH auf das Interesse von 60 Teilnehmerinnen gestoßen. Frauendorfer zeigte sich zudem beeindruckt vom politische Engagement langjähriger FU-Mitglieder, die teilweise vor 30, 35 und 40 Jahren beitraten."Diesen Frauen gebührt unser besonderer Dank, denn sie setzen sich seit vielen Jahren für die Rechte der Frauen ein", so die Vorsitzende unter anderem in ihrer Laudatio. Damit war sie zugleich bei drei aus ihrer Sicht wichtigen Themenschwerpunkte angelangt, die keinen Anlass zum Feiern gäben und eine angeregte Diskussion entfachten: die Notwendigkeit des Weltfrauentages, eines Equal-Pay- Days (gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit) und das Jubiläum 100 Jahre Frauenwahlrecht. Frauendorfer, das geht aus der Pressemitteilung hervor, kritisierte in diesem Zusammenhang "die noch bestehende ungleiche Behandlung von Mann und Frau trotz jahrzehntelangem Ringens um Gleichstellung". Frauen in Spitzenpositionen seien "leider immer noch Exoten". Denn die Wirtschaft interpretiere die biologische Realität, Kinder gebären zu können, als Hemmnis für erfolgreiche Karrieren. Laut Frauendorfer "müssen hier neue Wege gefunden werden, und es ist Fantasie und Flexibilität vonnöten". Die Digitalisierung könne beispielsweise als eine Chance gesehen werden. Doch die Vorstellungswelt von Männern verhindere nach wie vor, "dass wir Frauen schnellere Erfolge bei der Gleichberechtigung von Männern und Frauen erzielen".Der Kreisvorstand der FU, so die Vorsitzende, freue sich über die Wahl von Markus Söder zum neuen Ministerpräsidenten. Er werde sich jedoch mit Sicherheit einmal daran messen lassen müssen, ob beispielsweise die paritätische Besetzung der Minister- und Staatssekretärsposten auch für ihn einen politischen Wert darstellt. Landtagsabgeordneter Harald Schwartz berichtete anschließend aus seiner Sicht, wie er die Abstimmung über den neuen Ministerpräsidenten erlebt hatte und referierte über aktuelle Themenschwerpunkte der Landespolitik.Zum Abschluss stellte Oberbürgermeister Michael Cerny die Zusammenhänge der lokalpolitisch "heißen Themen" Bürgerspital, Forum und Tiefgarage dar. Seine Informationen unter den Aspekten "Erlebniseinkauf und Nachhaltigkeit", so die Pressemitteilung, "begeisterten die Frauen besonders".