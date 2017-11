Sollte man bei den aktuell günstigen Zinsen nicht Schulden machen? Diese Frage hat Michael Cerny in Sachen Stadthaushalt 2018 auch schon gehört. Er will aber nicht.

Auftragsbücher voll

Gegen Welttheater

Die Zinsen sind ja nur das Eine, erklärte der OB zum Auftakt der Haushaltsberatung im Hauptausschuss. Doch es müsse auch getilgt werden. "Und unsere Nachfolger wollen noch Spielräume haben." Also gab Cerny das Credo des Schuldenabbaus aus, bevor die Anträge behandelt wurden, die die Parteien zusätzlich zu dem von der Verwaltung ausgearbeiteten Haushalt gestellt hatten. Wohl wissend, dass in dem Papierstapel einig größere Ausgabewünsche lauerten. Auf der anderen Seite erhält die Stadt laut OB derzeit deutlich mehr Steuereinnahmen, als sie es gewohnt ist: "Wir können uns bei der Wirtschaft und den Bürgern bedanken für die Mittel, die sie uns zur Verfügung stellen."Kämmerer Franz Mertel sah die öffentliche Hand aktuell so gut mit Geld versorgt, dass weitere Konjunkturprogramme zu erwarten seien. "Aber die Auftragsbücher der Firmen sind schon voll." Man finde oft niemand mehr, der Arbeiten zu einem vernünftigen Preis erledige. Die genaue Berechnung der Einnahmen fällt Mertel dieses Mal schwerer als sonst, weil die Schlüsselzuweisungen nicht mehr im Dezember, sondern frühestens im Januar bekanntgegeben werden. Auch die Bezirksumlage steht noch nicht genau fest.Die SPD zeigte bei ihren Anträgen ein Herz für den Kämmerer, den die vielfältigen Ausgabenwünsche der Parteien in dieser Sitzung regelmäßig Sorgenfalten auf die Stirn treiben: Sie konzentrierte sich vor allem auf Prüfaufträge, die nicht sofort finanziell zu Buche schlagen. Für die CSU betonte deren Fraktionsvorsitzender Dieter Mußemann, manchmal sei es aber einfach wichtig, mit den Ausgaben auch ein Signal zu setzen, etwa mit den 100 000 Euro für das Amberger Welttheater, das 2019 wieder aufgeführt werden soll. Man müsse gelegentlich das Heft des politischen Handelns in die Hand nehmen und Themen vorantreiben, "sonst kommen wir nicht zu Potte".Anders sah das Emilie Leithäuser (FDP): Sie und Amberger Bunt lehnten die Ausgaben für das Welttheater ab, "weil uns die Kosten zu hoch sind". Beschlossen wurde der 100 000-Euro-Ansatz dennoch. Die genehmigten Anträge der Parteien ließen die von Kämmerer Mertel ursprünglich vorgesehene Schuldentilgung in Höhe von 1,55 Millionen Euro (nach einigen Gegenrechnungs-Aktionen) schließlich auf einen Wert von knapp 330 000 Euro sinken.

Etliche im Hauptausschuss beschlossene Anträge sind zunächst nicht mit Ausgaben verbunden, zum Beispiel weil es sich nur um Prüfaufträge handelt. Hier einige Beispiele:

Die größten Brocken Alle Zahlenangaben in Euro



Umstellung der Flutlichtanlagen von Sportvereinen auf LED (Vorfinanzierung) 309 000



Umbau des ehemaligen "Café Rathaus" (Spitalgraben 3) für die Nutzung durch die Verwaltung (Freiwilligenagentur, Seniorenstelle, Koordinierungsstelle für Selbsthilfegruppen, Bündnis für Familie) 300 000



Ausstellungsraum Glaskathedrale zum Bauhaus-Jubiläum 2019 294 000



Schule Raigering: Beseitigung des Sanierungs- und Instandhaltungsstaus 250 000



LED-Straßenbeleuchtung - Nachrüstung nicht ausreichend ausgeleuchteter Bereiche 200 000



Erasmus-Gymnasium: Sondermittel für den Bauunterhalt 150 000



Gregor-Mendel-Gymnasium: Sondermittel für den Bauunterhalt 150 000



Corporate Design der Stadt (Neugestaltung der Homepage, Lizenzen u .a.) 100 000



Projekt "Luftkunst im öffentlichen Raum (u. a. mit Luftkunst-Wettbewerb) 100 000



Stadtschauspiel "Amberger Welttheater - Der Herbst des Winterkönigs" im Jahr 2019 100 000



Barbaraschule: Mittel für Sport- und Spielgeräte 75 000



E-Ladestationen am Schießstätteweg und in der Altstadt (jeweils eine) 50 000



Amberg-Magazin 50 000



Beseitigung der größeren Straßenschäden (insbesondere Absenkungen des Asphaltbelags) in Schäflohe zwecks Verhinderung einer teuren Gesamtsanierung 50 000

Zitate "Ein Gründerpreis bringt uns gar nichts." Emilie Leithäuser (FDP)



"Die Expansion bestehender Unternehmen ist eine der wichtigsten Aufgaben der Stadt überhaupt." Dieter Mußemann (CSU) zur Bauleitplanung



"Denken, bevor der Bagger kommt." Klaus Mrasek (ÖDP) zum selben Thema



"Wir wuchern auch nicht mit diesem Pfund." Birgit Fruth über Amberg als Heimat von Michael Mathias Prechtl

Prechtl-MuseumDer begrenzte Platz im Stadtmuseum lässt die SPD an ein eigenes Museum für den berühmten Amberger Illustrator Michael Mathias Prechtl denken. Die Verwaltung prüft die Frage von Standort und Kosten. Baureferent Markus Kühne brachte den Schmalzstadl als möglichen Standort ins Spiel.GründerpreisEin Antrag der SPD, um ein Zeichen pro Willkommenskultur für junge Firmengründer zu setzen. Gewerbebau-Geschäftsführer Karlheinz Brandelik schwebt vor, diesen Preis an die Verleihung des Wirtschaftspreises zu koppeln: Man könne sich da einer vorhandenen Infrastruktur samt Jury bedienen und habe dadurch keine eigenen Kosten.Rathaussaal-MöbelAuf Antrag der CSU prüft die Verwaltung, wie viel eine neue Möblierung des Großen Rathaussaals kosten würde. Die alte Einrichtung aus den 80er Jahren ist nur auf Sitzungen ausgerichtet, weshalb schwere Stühle als unproblematisch galten. Heute führen die vielfältigen anderen Nutzungen des Raumes dazu, dass die Einrichtung häufig und mit sehr hohem Aufwand entfernt oder umgebaut werden muss. Und dann auch gleich an Ladeinfrastruktur für Tablets und Laptops denken, lautet eine zusätzliche Anregung der CSU für das digitale Zeitalter.