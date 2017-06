Wie viel Geld ist uns unsere Geschichte wert? Oder sind die Grabungen auf dem Bürgerspitalgelände schlicht zu teuer? Der Hauptausschuss diskutierte jetzt darüber. Wobei es eine richtige Diskussion eigentlich nicht gab.

Mehr Kontrolle

Alles Amberger Bürger

Die Stadt Amberg hat sich gegenüber dem Kaufinteressenten Ten Brinke verpflichtet, das Grundstück an der Bahnhofstraße frei von Altlasten und archäologischen Funden zu übergeben. Erst dann soll der Kaufvertrag unterzeichnet werden. Den Auftrag für den archäologischen Bereich erhielt Mathias Hensch, der mit seinen Mitarbeitern seit Monaten dort gräbt und immer wieder sensationelle Funde ans Tageslicht bringt.Archäologie kostet aber auch Geld - und darum ging es am Donnerstag im Hauptausschuss. Weil für das laufende Jahr mit fast einer halben Million Euro für die Grabungen zu rechnen ist, die bisher nicht vollständig in den Haushalt eingestellt wurden. Rund 292 000 Euro sollte der Ausschuss nachgenehmigen. An dieser Summe entzündete sich eine Diskussion um Kontrolle der Kosten, Notwendigkeit der Maßnahme und die Frage, warum die Stadt das alles alleine bezahlt.Dieter Mußemann (CSU) brachte den Stein ins Rollen, weil er forderte, die Stadt müsse eine Art Controlling über die Maßnahme haben. "Aufträge sollten wir nur vergeben, soweit auch Haushaltsmittel dafür vorgesehen sind." Generell war Mußemann der Meinung, das Landesamt für Denkmalpflege, das ja grundsätzlich hinter der Maßnahme steckt, sollte sich zumindest an den Kosten dafür beteiligen. Frei nach dem Motto: "Wer anschafft, der zahlt auch mit.""Wir sollten irgendwie zum Thema Deckelung der Kosten kommen", schlug sein Parteifreund Rupert Natter vor. Das ging Emilie Leithäuser (FDP) alles nicht weit genug. "Wir können doch nicht weiter und weiter und weiter graben", so klagte sie. Die Grabungen seien vor den Bürgern nicht mehr zu vertreten. "Ein Privatmann würde das einfach wieder zuschütten und Ende." Ihr persönlich erscheine der Bedarf viel zu hoch. "Eine halbe Million, das glauben uns die Bürger nicht mehr."Aber was tun? "Wir können ja das Grundstück für nicht bebaubar erklären, dann müssen wir nicht weitergraben", schlug Baureferent Markus Kühne - nicht ganz ernst gemeint - vor. Kühne machte deutlich, dass es durch die Maßnahme der Archäologen bisher zu keiner Zeitverzögerung gekommen ist, weil sie rechtzeitig vor Beginn der angeplanten Baumaßnahme begonnen worden ist. Zudem gab er zu bedenken, dass es sich bei den Skeletten, die dort in großer Zahl gefunden worden sind, ja um Menschen handelt, die übrigens am Rande des Geländes wieder würdig bestattet werden sollen. "Das sind doch alles Amberger Bürger", so sagte Kühne."Wo sollen wir Grenzen setzen", fragte Kühne und wies darauf hin, dass eine Bebauung von der Freigabe des Landesamts für Denkmalpflege abhängt. "Können wir dann die nicht gegebene Freigabe des Landesamts ersetzen? Nein, das dürfen wir nicht." Am Ende stimmte der Ausschuss dann doch einstimmig der Freigabe der Mittel zu. (Angemerkt)