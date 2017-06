Oft wird die EU in die Rolle des Buhmanns gedrängt. Auch von der CSU. Umso wichtiger ist das klare Bekenntnis einer ihrer Parteiuntergliederungen.

Neuwahlen Bei den Neuwahlen wurde Daniel Müller einstimmig in seinem Amt als Vorsitzender des ASP-Kreisverbandes Amberg bestätigt. Zu seinen Stellvertretern wurden Werner Vornlochner und Franz Scheibel gewählt. Schriftführerin und Schatzmeisterin wurde Elisabeth Müller.



Zu Beisitzern wurden Magdalena Biehler-Graml, Elsa Feldmann, Gregor Fritsch, Friedrich Tapfert, Edmund Gradl, sowie Adalbert-Nico Harrer einstimmig berufen. Als Kassenprüfer wurden Peter Meier sowie Anton Donhauser bestellt.



Delegierte zur Bezirksversammlung sind Elisabeth Müller, Werner Vornlochner, Daniel Müller, Magdalena Biehler-Graml, Franz Scheibel und Nico Harrer. Den ASP-Kreisverband Amberg vertreten in der Landesversammlung Kreisvorsitzender Daniel Müller und Beisitzer Anton Donhauser. (tne)

Geehrte Geehrt für ihre zum Teil mehrere Jahrzehnte umfassende Treue zum ASP-Kreisverband wurden: 10 Jahre Karl Donhauser, Hans Pinzenöhler und Franz Scheibel; 15 Jahre Edmund Gradl, Hedwig Gerl, Evelyn Reichl-Wagner, Werner Vornlochner, Anton Gleixner, Dietmar Hoffmann sowie Renate und Peter Meier; 20 Jahre Anton Donhauser; 30 Jahre Karl Gronauer und Horst Praschl. (tne)

"Bei aller Kritik die oft an ihr geübt wird, die europäische Union ist die größte Friedensbewegung aller Zeiten, sie ist ein Grant für Sicherheit und Frieden in Europa", betonte der Europaparlamentarier Albert Deß (CSU) zum Auftakt der Hauptversammlung des Kreisverbandes des Arbeitskreises Außen- und Sicherheitspolitik (ASP) der CSU.Dessen im Amt bestätigter Vorsitzender Daniel Müller unterstrich in seinem Rechenschaftsbericht, dass sich der ASP immer wieder in das Alltagsgeschehen einbringe. Etwa durch die wiederholte Teilnahme am "Politischen März" des CSU-Kreisverbandes oder einem Gespräch zum Thema Integration und Zuwanderung mit Landtagsabgeordnetem Harald Schwartz zum Integrationsgesetz und der Flüchtlingskrise."Die CSU steht für Humanität und Hilfsbereitschaft, aber eben auch für eine Begrenzung der Zuwanderung", bekräftigte in diesem Zusammenhang ASP-Bezirksvorsitzender Peter Wunder. Angesichts der zunehmenden Bedrohung durch den internationalen Terrorismus setzte der Arbeitskreis zudem dafür ein, auch die Bundeswehr zur unmittelbaren Gefahrenabwehr im Inneren heranzuziehen. "Der ASP ist eine wichtige Stütze innerhalb der CSU", betonte auch Bürgermeister Martin Preuß und lenkte den Blick auf den bevorstehenden vollständigen Abzug der Bundeswehr aus Amberg. Hier sieht er den Bund in der Pflicht, wenn nun wieder eine Aufstockung der deutschen Streitkräfte geplant sei.