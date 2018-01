Mit einem kategorischen Ja oder Nein im Hinterkopf fahren die drei Delegierten des SPD-Unterbezirks nicht zum Parteitag nach Bonn. Ihr Abstimmungsverhalten in Sachen GroKo prägt jedoch eine unüberhörbare Gemeinsamkeit: Skepsis. Tiefe Skepsis sogar nehmen Unterbezirksvorsitzender Ismail Ertug, Landtags-Kandidat Uwe Bergmann und stellvertretende Landrätin Brigitte Bachmann mit in den früheren Plenarsaal der Bundesrepublik, um über eine Regierungsbildung unter der Einbindung der Sozialdemokraten zu befinden.

Noch schwankend

Bonn eine Chance geben

Die Situation ist die, dass ich sehr, sehr skeptisch bin. Ich will aber (...) abwarten, um keinen strategischen Fehler zu machen. Ismail Ertung, Europaabgeordneter und Unterbezirksvorsitzender

Das eigene Befinden der SPD steht nicht minder zur Disposition. Der Europaparlamentarier Ertug, der mit seiner von der Parteispitze hin und wieder abweichenden Haltung meist nicht hinter dem Berg hält, geht sein Abstimmungsverhalten mit der Professionalität eines Berufspolitikers an. "Die Situation ist die, dass ich sehr, sehr skeptisch bin. Ich will aber noch den Verlauf des Parteitags abwarten, um keinen strategischen Fehler zu machen." Was er darunter versteht, präzisiert der Unterbezirksvorsitzende auf Nachfrage: "Ich möchte natürlich nicht, dass sich die Partei in den absoluten K.o. schießt." Was die Bedingung für ein strategisches Ja für Ertug ist, das lässt er offen. Doch sollten die überzeugenden Argumente nicht kommen, "werde ich eher dagegenstimmen".So weit ist Uwe Bergmann mit seinen Überlegungen noch nicht gediehen. Er gibt offen zu verstehen, dass im Moment (Stand Dienstagnachmittag) nach wie vor die sprichwörtlichen zwei Seelen in seiner Brust miteinander ringen. Dem Landtagskandidaten liegt fern, das Sondierungsergebnis schlechtzureden. Da sei sehr wohl die Handschrift der SPD zu erkennen, verweist der Schnaittenbacher beispielsweise auf die Rückkehr zur paritätischen Finanzierung der Krankenkassenbeiträge. Wer das als Ausgangspunkt sehe, könne darauf setzen, "dass in den Koalitionsverhandlungen noch einiges nachverhandelt werden kann". "Hin- und hergerissen" sei er, bekannte Bergmann offen. Denn anfangs sei er durchaus der Auffassung gewesen, dass die SPD in der Opposition neue Kraft schöpfen sollte. Vor seiner Abreise nach Bonn stelle er sich aber doch die Frage, "ob wir 600 Delegierte den Karren vielleicht doch nicht an die Wand fahren sollten".Das will selbstverständlich die stellvertretende Landrätin und Bürgermeisterin von Birgland, Brigitte Bachmann, auch nicht. Nach der Bundestagswahl habe sie die Oppositions-Entscheidung voll mitgetragen. Nun komme sie ins Grübeln, gab die Lokalpolitikerin zu verstehen. Sie höre sich deshalb derzeit in ihrem Ortsverband und bei politischen Weggefährten um, da die Verantwortung eines Delegierten nicht ausschließlich in dessen persönlicher Auffassung liege. Bachmann setzt noch auf den Sonntag in Bonn. "Wenn die Parteispitze hier einen Hoffnungsschimmer vermittelt", gibt die Delegierte zu verstehen, dann verschließe sie sich einem Ja nicht.Die SPD hat ihren Untergliederungen kein Verfahren auferlegt, wie der Meinungsbildungsprozess von unten nach oben bis zum außerordentlichen Bundesparteitag am Sonntag zu gestalten ist. Delegiertenmandate sind auch keine imperativen Mandate. Der bayerische Landesverband gehört mit 78 Delegierten zu den Schwergewichten. Nur Nordrhein-Westfalen (144) und Niedersachsen (81) sind stimmgewaltiger. Am Freitag soll in Nürnberg noch ein Treffen der bayerischen Delegierten stattfinden, um sich auszutauschen. Landesvorsitzende Natascha Kohnen, anfangs eine erklärte GroKo-Gegnerin, hat inzwischen zustimmende Töne angeschlagen.