Dass die IG Menschengerechte Stadt sich aktuell nicht nur mit dem Thema Tiefgarage und Entwicklung entlang der Bahnhofstraße beschäftigt, belegte in der Bürgerversammlung der Antrag ihres Vorsitzenden Achim Hüttner (als Privatmann) zur Schiffgasse: Der Stadtrat solle das Gebäude, in dem bisher das Stadtarchiv untergebracht war, nach dessen Umzug einer gastronomischen Nutzung zuführen. Zum Beispiel in Verbindung mit einem schwimmenden Ponton in der Vils, an dem man auch einige bemalte Holzkähne festbinden könnte.

Hüttner verspricht sich davon eine "Belebung der gesamten Altstadt" durch eine Attraktion, "die weit über die Stadtgrenzen hinaus wirken würde". Die Schiffgasse sei "ein Filetstück im Herzen unserer Stadt": "Wenn der Marktplatz noch ganz dunkel und kalt ist, ist hier schon Sonne." Die politisch Verantwortlichen sind gar nicht so weit von Hüttners Einschätzung entfernt, wie die Antwort von OB Michael Cerny zeigte: Das Eckhaus sei bereits ins Auge gefasst, um Teile der Volkshochschule unterzubringen, die ziemliche Platznöte habe. "In diesem Zug wollen wir auch ein kleines Café dort unterbringen. Wir brauchen aber einen Betreiber, der das eigenwirtschaftlich macht." Denn natürlich könne die Stadt selbst hier nicht als Konkurrent der innerstädtischen Gastronomie auftreten. Hüttner, der in der Schule Cernys Zeichenlehrer war, wie man nebenbei erfuhr, signalisierte Einverständnis mit dem Vorschlag des OB, dieses Thema im Stadtrat und beim ISEK-Prozess vorzulegen.