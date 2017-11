Seine generelle Bereitschaft, eine weitere Freilaufwiese für Hunde zu schaffen, hatte ja bereits der vorgeschaltete Bauausschuss bekundet. Allerdings hatte das Gremium auch deutlich gemacht, dass es diese oben auf dem Eisberg beim Bolzplatz nicht haben will. Dem Stadtrat oblag es am Montag, über den Standort zu befinden. Mit Priorität eins geht ein Gelände hinter Speckmannshof in Richtung Fuchsstein ins Rennen. Auf Platz zwei rangiert das von Helmut Weigl ins Spiel gebrachte Areal an der Eglseer Straße hinter dem neuen Baugebiet Drillingsfeld II.

"Es sollten einfach mehrere solcher Orte angeboten werden, damit sich der Autotourismus in Grenzen hält", begründete Baureferent Markus Kühne das Vorlegen von gleich drei Alternativen. Wobei er als dritten Standort einen Platz bei der Wüstung Rammertshof im ehemaligen Übungsplatz vorstellte. Rund 20 000 Euro würde es kosten, eine solche eingezäunte Wiese zu schaffen. Geld, das Norbert Wasner (CSU) für hinausgeworfen hält. "Ich frage mich schon, ob wir so etwas für 20 000 Euro brauchen?", sagte er und schlug vor, die Summe doch lieber "sinnvoller" auszugeben.Für Hunde, die nicht ganz so folgsam sind, wie sie sollten, so Hans-Jürgen Bumes (Grüne), sei es doch ganz gut. "Ich würde jetzt an einer Stelle mal starten", gab OB Michael Cerny eine ungefähre Richtung vor und plädierte dafür, das einfach mal auszuprobieren. Was seine Fraktionskollegin Barbara Lanzinger (CSU) nicht so gut fand. "Mich zerreißt es jetzt fast", sagte sie im Hinblick auf die Hundebesitzer, die immer beteuern würden, ihre Lieblinge fest im Griff zu haben. "Wenn das so ist, dann frage ich mich, warum wir das dann einzäunen müssen.""Das sind auch Bürger", befand SPD-Fraktionsvorsitzende Birgit Fruth und stimmte - wie 20 ihrer Stadtratskollegen auch - für das Projekt. Elf Stadträte waren dagegen.