Es gibt keine Behördenverlagerung in abgespeckter Form. Das Münchner Staatsinstitut für Frühpädagogik (IFP) verlegt komplett nach Amberg. So die eindeutige Botschaft von der Spitze des Sozialministeriums. Aber warum dann vorher die Irritationen?

Angemerkt: Das Ende des Basislagers Hat sie oder hat sie nicht? Diese Frage stellt sich in Bezug auf die Aussage von Prof. Dr. Fabienne Becker-Stoll zur Komplettverlagerung des Staatsinstituts für Frühpädagogik (IFP) nach Amberg: Hat die Leiterin des IFP bei ihrem Besuch in der Kindestagesstätte Siekids gesagt, das IFP werde nicht vollständig nach Amberg kommen, weil es die enge Vor-Ort-Kooperation mit den Münchner Hochschulen brauche und deshalb ein „Basislager“ in München für das Institut unverzichtbar sei? Die Antwort von Frau Becker-Stoll: Nein! Die Antwort der Amberger Zeitung: Sie hat!



Ausführlich äußert sich die IFP-Direktorin in dem nebenstehenden Interview, das per Mail geführt wurde. Der Leser kann sich, nachdem ihm die Sicht beider Seiten vorliegt, selbst einen Reim machen. Festzuhalten bleibt: Der kritische AZ-Kommentar, dass man sich eine Behördenverlagerung in die Oberpfalz anders vorgestellt habe, als diese 2015 verkündet wurde, hat eine vorher in dieser Form nicht zu bekommende glasklare Aussage der Sozialministerin provoziert: Das IFP verlagert – komplett und zeitnah, der erste Teil noch in diesem Jahr. Zumindest da bleiben jetzt keine Fragen mehr offen. Und das ist gut so.