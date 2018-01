Im Tarifstreit hat die IG Metall in dieser Woche auch in Amberg erneut zu Warnstreiks aufgerufen. Damit weitet die Gewerkschaft ihre Aktionen vor der vierten Verhandlungsrunde, die an diesem Mittwoch startet, wieder aus.

Amberg. (tk) Laut Horst Ott, dem 1. Bevollmächtigten der IG-Metall-Verwaltungsstelle, beteiligten sich Mitarbeiter aus sechs Betrieben: Kerb Konus, Preh IMA, Afag (alle Industriegebiet Nord Immenstetten) beziehungsweise Kennametal Steel, Kennametal Fine Machining und emz Hanauer (alle Nabburg).In Amberg legten die Gewerkschaftsmitglieder um 13.30 Uhr die Arbeit nieder. Bei einer gemeinsamen Kundgebung stellte Horst Ott fest, "dass das Angebot der Arbeitgeber genauso schlecht ist wie das Wetter". Sie hatten zuletzt ein Lohnplus von zwei Prozent ab April vorgeschlagen sowie eine Einmalzahlung von 200 Euro für Januar bis März. Die Gewerkschaft fordert dagegen sechs Prozent mehr in der Lohntüte. In Immenstetten waren etwa 400 Frauen und Männer dem Aufruf gefolgt.Am Mittwoch gehen die Aktionen laut Ott im Weidener Raum weiter. Dabei macht die BHS Corrugated (Weiherhammer) um 2 Uhr mit der Nachtschicht den Anfang. Um 4 und 13.30 Uhr folgen die Tagschichten des Unternehmens. Zeitgleich sind Warnstreiks bei Constantia Hueck Folien in Pirkmühle geplant.