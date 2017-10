Eigentlich könnte Ulrich Schmid glücklich sein. Er hat mit der hochwertigen Burgergrill-Kette "Hans im Glück" einen zugkräftigen Mieter für seinen Laden im Eckert-Bau gefunden, der obendrein wieder neues Flair nach Amberg bringt. Doch im Angesicht der derzeitigen Bürgerspital- und Forum-Diskussion ist dem Amberger auch angst und bange.

Kopfschütteln über Amberg

Frequenz und Parkplätze

Als verantwortungsvoller Bürger sollte man konstruktive Vorschläge machen, die die Stadt weiterbringen und nicht nur die eigene Meinung in den Vordergrund schieben und obendrein glauben, dass das die einzig richtige ist. Ulrich Schmid fordert mehr Sachverstand für Ambergs wohl wichtigste Altstadt-Debatte

Mit "Hans im Glück" mehr als Glück: Schmids Werben für Heimat hilft "Damit was vorangeht und weil wir an der Ecke Bürgerspitalareal und Forum einen positiven Beitrag leisten wollen, machen wir das jetzt." So begründet Ulrich Schmid die Sanierung des Eckert-Baus an der Einmündung Spitalgraben/Bahnhofstraße, die seit Februar läuft. Neben den 15 Wohnungen und Appartements, die in den Obergeschossen in hochwertiger Ausstattung entstehen, ist es dem Gebäudeeigentümer nun gelungen, mit "Hans im Glück" eine vor allem bei jungen Leuten angesagte Restaurant-Kette nach Amberg zu holen. "Es sollte etwas Attraktives und Neues sein", schildert Schmid die Zielsetzung, bei der man sich bewusst gegen schon ausreichend Vorhandenes wie Bäcker und Co. entschieden habe. "Hans im Glück" ist bislang eher in Großstädten vertreten (z.B. Stuttgart, Berlin, Nürnberg, Regensburg) und kommt vor allem deshalb ins deutlich kleinere Amberg, weil Schmid zufällig Vermieter der Münchner Niederlassung ist und sein Herzensanliegen für seine Heimatstadt entsprechend stark vortrug. "Jetzt ist das Ding rund", freut er sich über diesen Coup für den Eckert-Bau und die Altstadt. Aktuell hätte er dazu den Wunsch, dass auch die Spitalkirche rasch saniert wird, um wenigstens an dieser Stelle des Bürgerspitalareals einen neuen Glanzpunkt zu setzen. "Hans im Glück" soll übrigens bereits im Frühjahr 2018 eröffnen. (ath)

Denn er weiß, wie die in aller Öffentlichkeit geführte Debatte um die Neubaupläne - zuletzt waren die Gegner der zwei Vorhaben zu beiden Seiten der Bahnhofstraße mit Unterschriftensammlung und angedrohten Klagen stark am Drücker - außerhalb der Stadt ankommt. Aufgrund seiner guten geschäftlichen Drähte zu Standortentwicklern von bundesweit agierenden Firmen und Handelsketten hat Ulrich Schmid nicht zum ersten Mal folgende sich verhärtende Meinung gehört: "In Amberg ist Sand im Getriebe, da geht nichts vorwärts.""Das ist das, was draußen ankommt", warnt Schmid und schildert, dass über die Vilsstadt und die Entwicklung um Bürgerspitalareal und Forum von vielen mittlerweile "der Kopf geschüttelt wird". Dabei müsse man doch nur nach Weiden oder Neumarkt schauen, um zu verstehen, "was dort möglich ist und geht, während in Amberg weiter verzögert wird". Schmid ist nach eigenem Bekunden nicht gegen das Recht der Bürger, ihre Vorstellungen zu äußern. Aber ein etwas seltsames Demokratieverständnis ist es für ihn dennoch, "wenn man dem Stadtrat vorwirft, die Meinung der Menschen zu missachten". Tatsächlich war es das Kommunalparlament gewesen, das mit breiter Mehrheit die gegenwärtigen Pläne fürs Bürgerspitalgelände und Forum samt Tiefgarage(n) beschlossen hatte. "Dafür sind die Wahlen da", findet der Immobilienbesitzer und meint, dass wichtige Entscheidungen nun mal in erster Line von den Volksvertretern zu treffen sind, ohne hinterher (ständig) torpediert zu werden. Sonst wirke es nämlich nach außen so, "dass Amberg im Ergebnis schlechtgeredet wird"."Wenn man schon seine Meinung äußert, dann sollte man ein bisschen Ahnung von der Sache haben", kritisiert Schmid und nimmt das für sich in Anspruch. Zum einen, weil er seit Jahrzehnten beruflich für seine Mandanten in dieser Branche tätig ist. Und zum anderen, weil er selbst auch mehrfacher Immobilienbesitzer in der Stadt ist, der etliche dieser Häuser saniert und mit attraktiven Geschäften versehen hat. "Man muss nur über den Tellerrand hinausschauen", wünscht sich der 71-Jährige, dem es nach eigenen Worten um "Frequenz" geht und darum, dass die Altstadt nicht weiter ausblutet.Viele Ärzte, Kanzleien und andere Dienstleiter hätten die City deshalb verlassen, weil sie ihrem Klientel "keine gesicherten Parkplätze bieten können". Die Stellflächen auf den Straßen und Plätzen seien meist voll und insgesamt zu wenig. Auch hier fordert Schmid, in andere Städte zu schauen, die Tiefgaragen mitten in der Stadt hätten, weil sie sowohl von den Händlern als auch den Kunden so verlangt würden. Kurze Wege zum Einkauf oder anderen Erledigungen seien das A und O gerade in einer kleinen Stadt, wo erst recht niemand bereit sei, längere Strecken vom Parkplatz an der Peripherie ins Zentrum in Kauf zu nehmen. (Angemerkt)