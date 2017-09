Wenn am Dienstag die Schule anfängt, strömen die Kinder wieder zuhauf aus dem zugehörigen Sprengel der Max-Josef-Schule zu. Viele von ihnen kommen aus dem Katharinenviertel, zu Fuß oder mit dem Fahrrad absolvieren die meisten von ihnen ihren alten oder neuen Schulweg. Bisher konnten sie das auch relativ sicher tun. Zumindest, was die Querung der Eglseer Straße angeht. Denn bis vor einige Zeit gab es zwischen dem Getränkemarkt und der ehemaligen Sparkasse einen Zebrastreifen.

Doch der ist seit einigen Monaten verschwunden. Als nämlich im Zuge der Kanalsanierung auch die Fahrbahn erneuert worden ist, wurden anschließend die weißen Streifen nicht mehr aufgemalt. Warum? Darüber herrscht einigermaßen Unklarheit. Und auch die Frage, ob er jemals wieder in Betrieb genommen wird, ist noch nicht entschieden. "Es ist nicht so, dass es feststeht, dass er wieder kommt", sagt auf Nachfrage die städtische Pressesprecherin Susanne Schwab.Zunächst soll nämlich überprüft werden, ob die Zahlen noch einen Zebrastreifen rechtfertigen - also die Anzahl der Autos, die in der Eglseer Straße fährt und die Menge der Fußgänger, die die Straße an dieser Stelle queren. Es wird also erst einmal gezählt und dann entschieden. Am 15. November soll der Verkehrsausschuss in seiner Sitzung dann festlegen, ob der Zebrastreifen wieder kommt. Dass die Entscheidung pro oder kontra nicht von den bloßen Zahlen abhängt, haben die Stadträte aber vor einiger Zeit in der Kennedystraße bewiesen. Dort gab es gleich mehrere Faktoren, die gegen einen Zebrastreifen sprachen - er wurde trotzdem angelegt.Bis November will Stadtrat Dieter Amann (SPD), der im Katharinenviertel wohnt, nicht warten. "Der Zebrastreifen gehört da wieder hin", sagt er und kündigt einen erneuten Antrag in diese Richtung an. "An dieser Stelle müssen Kinder und alte Leute über die Straße - und das ganz unabhängig von irgendwelchen Zahlen."