Es ist kurz vor 18 Uhr. Nach dem zeitweisen Ansturm an diesem Wahltag herrscht nun gespannte Ruhe im Wahllokal 38 Freiwilligenagentur am Hallplatz. Beinahe. Zwei junge Leute wollen schnell noch ihre Stimme abgeben. Doch leider sind sie falsch. Sie haben auf ihrer Wahlbenachrichtigung nicht gelesen, dass sie eigentlich zum Finanzamt müssen. Schnell machen sie sich auf die Socken.

Noch vier Minuten bis 18 Uhr. Eine letzte Dame hetzt herein. Stolz erzählt sie, dass sie bis vor kurzem noch im Urlaub war. Auch sie ist hier falsch. Ihr Wahllokal befindet sich im Raseliushaus. Auch sie hat nur die Adresse des Einwohnermeldeamts am Hallplatz gelesen und nicht gemerkt, dass weiter unten ihr zuständiges Wahllokal stand.Dann ist die Wahl auch schon vorbei, niemand darf mehr seine Stimme abgeben. Doch die Tür bleibt selbstverständlich offen, denn auch die Auszählung verläuft demokratisch und vor allem öffentlich. Schnell ist ein großer Tisch herbeigeschafft und das Siegel der Urne gebrochen. Gespannt blicken sieben Augenpaare auf den Schwall an Papier, der herausfällt. Ein letzter Stimmzettel hat sich verklemmt und muss herausgeholt werden.Dann geht es ans Sortieren. Stapel mit gleicher Partei bei Erst- und Zweitstimmen, mit unterschiedlichen Parteien, leere Zettel und ungültige Stimmen. Letztendlich werden zwei der Zettel nicht gültig sein. Bedenklich wächst der Stapel der AfD in die Höhe. Am Ende werden es 13,4 Prozent der Zweitstimmen sein, die auf diese Partei fallen. Die CSU hingegen fällt - wie in ganz Bayern - auf 36 Prozent. Ergebnisse, die die CSU sonst nur von der SPD kennt. Noch einmal muss kontrolliert und nachgezählt werden, dann kann das Ergebnis an den Wahlleiter nebenan gemeldet werden.