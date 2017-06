Die Amberger Staatsanwältin Michaela Frauendorfer, die am Donnerstag als Leiterin des Sachgebiets "IT-Einsatz für Staatsanwaltschaften" ihren Dienst am IT-Servicezentrum der bayerischen Justiz in der Faberstraße antrat, hat die Zahl der dort Beschäftigten auf 37 gesteigert. Insgesamt soll das im Zuge der Behördenverlagerung nach Amberg gekommene Zentrum einmal 64 Mitarbeiter zählen.

Eigentlich hätte man dafür zehn Jahre Zeit, aber da man bereits ein gutes Jahr nach dem Start am 1. März 2016 deutlich über der Hälfte der für 2026 angestrebten Zahl liegt, ist Direktor Wolfgang Gründler zuversichtlich, dass die Vollbesetzung am Standort Amberg schon viel früher erreicht wird. Dass das IT-Servicezentrum bereits so gut besetzt ist - "das ging ja auch viel schneller, als wir selbst gerechnet haben", sagt Gründler -, ist einer der Gründe, warum die Behörde am Montag, 3. Juli, von 12 bis 16 Uhr die Öffentlichkeit zu einem Tag der offenen Tür einlädt.Der zweite Grund ist, dass man sich den Einheimischen und vor allem auch den Schülern darstellen möchte, die möglicherweise Interesse an einem Job im Bereich der juristischen Berufe haben. Das geschieht durch Vorträge oder Präsentationen an Ständen. Grund Nummer drei: Das Servicezentrum übernimmt jetzt auch die organisatorische Zuständigkeit für die IT-Beratungsstelle der bayerischen Justiz in Amberg, die bisher selbstständig war. Die zehn Köpfe starke Abteilung bleibt aber an ihrem Standort in der Marienstraße.Am 3. Juli kommt der bayerische Justizminister Winfried Bausback (CSU) als Ehrengast nach Amberg. Er hatte bereits bei einem Besuch vor knapp einem Jahr betont, wie zufrieden er mit der Entwicklung der IT-Servicestelle in Amberg sei. Damals waren erst 16 Stellen besetzt.