Auf dem Spielfeld der Kommunalpolitik ist eine neue Elf aufgelaufen: Die Junge Union Raigering-Krumbach geht mit einem motivierten Team an den Start. Florian Singer ist der Mannschaftskapitän.

Raigering. Elf Gründungsmitglieder zählt der neue JU-Ortsverband - der dritte im Stadtgebiet, wie Kreisvorsitzender Tobias Neudecker bei der konstituierenden Versammlung laut Pressemitteilung betonte. CSU-Kreisvorsitzender Stefan Ott übernahm demnach die Wahlleitung. Einstimmig wählten die Mitglieder Florian Singer zum Ortsvorsitzenden. Seine Stellvertreterin ist Ina Koch. Die Kassenführung übernimmt Florence Orr, Schriftführer sind Sophie Jana und Marco Mulzer. Den Vorstand vervollständigen als Beisitzer Stefanie Hopf, Julia Könner, Manuel Ott, Wenzel Huber, Bernhard Hönig und Noel Toby Bothner.Zur Gründungsversammlung waren so ziemlich alle gekommen, die in der Union in Amberg Rang und Namen haben. Oberbürgermeister Michael Cerny unterstrich, wie wichtig es sei, junge Leute für Politik zu begeistern. "Die Junge Union ist das Rückgrat der Mutterpartei und immens wichtig für die Entwicklung der Stadt", sagte der Rathauschef. Landtagsabgeordneter Harald Schwartz bot zu jeder Zeit seine tatkräftige Unterstützung an.Bürgermeister und Bezirksrat Martin Preuß begrüßte die Gründung des JU-Ortsverbandes als eine "direkte Hinwendung" zu den jungen Menschen vor Ort, zu deren Themen und Interessen. Nur so werde die Union ihrem Motto "näher am Menschen" gerecht. Die ASP-Kreisvorsitzenden aus Landkreis und Stadt, Andreas Otterbein und Daniel Müller, machten dem neuen Ortsverband ein Geschenk: ein eigens für die Neugründung hergestelltes Sparschwein. Stadtrat Müller fütterte das Sparschwein gleich im Namen des CSU Ortsverbandes Raigering-Krumbach. Kreisvorsitzender Stefan Ott unterstrich die Bedeutung der Jugendorganisation für die Partei: "Wir alle freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem neuen JU-Ortsverband." Die jungen Politiker sollten sich bei aktuellen Themen einbringen und ihre Meinung kundtun, daneben aber auch das Feiern nicht vergessen. Auch JU-Bezirksvorsitzender Christian Doleschal war gekommen - und zwar mit 30 Litern Freibier.Am Samstag, 9. Dezember, veranstaltet die JU eine Nikolausfeier für Kinder und deren Eltern am Raigeringer Spielplatz. Weiter ist ein Ausflug zu dem neu eröffneten Trampolin-Park nach Nürnberg geplant. Demnächst soll außerdem ein Termin am Neubaugebiet "An den Himmelsweihern" mit Besichtigung des Norma-Marktes stattfinden.