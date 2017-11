Wer eine große Aufgabe vor sich hat und in Ruhe darüber nachdenken möchte, der geht in Anlehnung an klösterliche Ordensregeln in Klausur. Diese selbst auferlegte Abgeschiedenheit der Jungen Union (JU) aus Amberg-Sulzbach führte dieses Jahr ins Zollhaus nach Vilseck.

Im Mittelpunkt stand der Blick auf die Wahlen 2018. Dafür nominierten die mehr als 20 Jungpolitiker einstimmig Kreisrat Michael Mertel (Hahnbach) als Vorschlag für eine Listenkandidatur für den Landtag. Auf der Liste für den Bezirkstag soll nach dem Willen der JU Kreisvorsitzender Henner Wasmuth antreten. "Als junge Generation bringen wir viele Ideen in die Politik ein. Das können wir noch besser, wenn wir auch in den Parlamenten vertreten sind", erklärte Wasmuth. Immerhin habe der Kreisverband über 520 Mitglieder und sei damit eine feste Größe in der politischen Landschaft. Dass sich die JU tatsächlich viele politische Gedanken um die Zukunft der Region macht, demonstrierte der stellvertretende Kreisvorsitzende Jonas Dittrich. Er leitet den Arbeitskreis Politik und Inhalte: "Wir müssen den ländlichen Raum stärken, indem wir unter anderem den Häuserleerstand in den Ortskernen bekämpfen. Eine Erhöhung des Steuerfreibetrages der Grunderwerbssteuer beim privaten Erwerb von Immobilien wäre dabei ein guter Ansatz."Nicht nur in Bezug auf die Wahlen blickte die Junge Union voraus, auch der Arbeitskreis Veranstaltungen unter der Leitung des stellvertretenden Kreisvorsitzenden Markus Schwab schaute bei der Tagung in die Zukunft: "Wir werden uns vielen verschiedenen politischen Bereichen wie Bildung, Ausbildung, Wirtschaft, Jugend, Soziales, Familie, Heimat, Umwelt und Landwirtschaft widmen. Zum Beispiel wollen wir die Baustelle der neuen Polizeischule in Kastl besichtigen und uns mit der OTH-Präsidentin treffen." Nach dem Erfolg der Kneipentour mit den Bundestags-Listenkandidaten soll das Format mit den Bewerbern für Land- und Bezirkstag wiederholt werden.