Die Grünen haben am Montagabend den Amberger Stadtrat Klaus Ebenburger zum Stimmkreis-Kandidaten für die Landtagswahl gekürt. Als solcher fuhr Ebenburger gegen die CSU schwere Geschütze auf. Er sagte unter anderem, an der Spitze der Partei tummelten sich "nur Hochstapler und Dummköpfe" (www.onetz.de/1807205).

Darauf reagiert nun die Nachwuchsorganisation der CSU. "Wer nur polemische Aussagen trifft und ohne Sachargumente stumpfsinnig argumentiert, ist als Kandidat für den bayerischen Landtag völlig ungeeignet", lässt sich der Amberger Kreisvorsitzende der Jungen Union (JU), Tobias Neudecker, in einer Pressemitteilung zitieren. "Dass dieser Herr Doktor einen eigentlich untragbaren Politikstil pflegt, ist ja seit Jahren aus dem Stadtrat bekannt", findet stellvertretender Vorsitzender Tobias Stubenvoll. Es sei, so Neudecker, geradezu peinlich, wenn sich der Nominierte, nachdem er jahrelang für die Freien Wähler tätig gewesen sei, jetzt hinstelle und behaupte, er sei schon immer ein Grüner gewesen."Wenn ihm die Ansichten der Grünen in zwei Jahren nicht mehr gefallen, wie zuvor bei den FW, wird er wahrscheinlich der nächsten Partei jenseits der CSU beitreten und dann behaupten er sei schon immer ein Verfechter deren Ansichten gewesen." Wie wenig Vertrauen und Rückhalt er selbst im eigenen Verband genieße, zeige das Abstimmungsergebnis von lediglich 64 Prozent Zustimmung bei nur einem Kandidaten, findet stellvertretender Vorsitzender Bastian Prechtl. "Ebenburger geht es nicht darum, eine politische Aussage zu vertreten, sondern nur ohne echte Argumente die CSU anzugreifen.""Der CSU vorzuwerfen, sie agiere chaotisch und müsse abgeschafft werden, entbehrt jeder Grundlage. Die CSU ist seit über 60 Jahren der Garant für Sicherheit, Wohlstand und Fortschritt in Bayern", macht der Ortsvorsitzende der JU Amberg-West, Timo Doleschal, deutlich. Dass Bayern in Deutschland gegenüber allen anderen Bundesländern an der Spitze stehe, komme nicht von ungefähr sondern spiegle "die hervorragende Arbeit der CSU-Fraktion im Landtag und der bayerischen Landesregierung" in den vergangenen Jahrzehnten wider. "Wir haben mit Harald Schwartz und Martin Preuß die mit Abstand besten Kandidaten für die Landtags- und Bezirkstagswahlen im kommenden Oktober", ist sich Bastian Prechtl sicher.Beide setzten sich auf hervorragende Weise für die Interessen der Stadt Amberg und des Landkreises Amberg-Sulzbach ein. "Ich bin überzeugt, dass dies auch die Wähler im Oktober honorieren werden. Denn Amberg muss nicht vor der CSU, sondern vor Politikern wie diesem Doktor geschützt werden", machte Neudecker noch einmal deutlich.