Erst seit November vergangenen Jahres gibt es erst die Junge Union Raigering-Krumbach. Vorsitzenden Florian Singer hatte nun Premiere - er lud zur ersten Jahreshauptversammlung ein. In seinem Rückblick sagte der Ortsvorsitzende, dass sich die Neugründung wie ein großes Familienfest angefühlt habe.

Zu dem Treffen waren neben JU-Bezirksvorsitzendem Christian Doleschal auch Landtagsabgeordneter Harald Schwartz und Bezirksrat Martin Preuß gekommen.Kurz darauf veranstaltete die Junge Union die erste öffentliche Veranstaltung - eine Nikolausfeier am Raigeringer Panduren-Spielplatz. "Die Feier wurde sehr gut angenommen und es kam viel positives Feedback", bilanzierte Singer. Auch beim jährlichen Stand des Kreisverbandes bei der Hexennacht am Marktplatz halfen die Nachwuchspolitiker aus dem Stadtteil tatkräftig mit. Grußworte überbrachten CSU-Kreisvorsitzender Stefan Ott und der Ortsvorsitzende, Stadtrat Daniel Müller.Die nächsten Veranstaltungen der JU zusammen mit dem CSU-Ortsverband Raigering-Krumbach sind das Spielplatzfest am Samstag, 22. September, sowie die Teilnahme am Raigeringer Weihnachtszauber. Außerdem sind eine Brauereiführung und ein Spieleabend geplant.