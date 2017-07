Wie gefährlich ist der Schulweg vom Berg herunter durch die Bahnunterführung beim Möbelhaus Frauendorfer in die Max-Josef-Schule? Sehr, so sagen viele Eltern. Die Verwaltung hingegen urteilt: "Zusammenfassend ist nach Auffassung aller Beteiligter das Straßenverkehrsamt daher der Auffassung, dass der Schulweg vom Möbelhaus Frauendorfer (Steingutstraße) zum Autohaus Stadler (Pfalzgrafenring) und im weiteren Verlauf bis zur Max-Josef-Schule als nicht gefährlich eingestuft werden kann." So stand es in der Bekanntgabe, die dem Verkehrsausschuss am Mittwoch in seiner Sitzung vorlag.

Ein Auslöser der Prüfung war zum wiederholten Mal der Brief besorgter Eltern gewesen, die befürchten, ihr Kind könnte an den unübersichtlichen Stellen an der Steingutstraße und am Galgenbergweg im wahrsten Sinne des Wortes unter die Räder kommen. Außerdem hatte Uli Hübner (SPD) den Antrag gestellt, den Schulweg einmal hinsichtlich der Sicherheit unter die Lupe zu nehmen. Ihm waren insbesondere die sehr schmalen Gehsteige in diesem Bereich ein Dorn im Auge.Letztendlich, so argumentierte die Verwaltung, könne an dieser Stelle ohnehin nicht viel gemacht werden. In der dortigen Tempo-30-Zone seien Fußgängerüberwege nicht erforderlich und normalerweise auch nicht zulässig. Eine Markierung der Fußwegquerung - beispielsweise durch Striche - an der Steingutstraße würde den Eindruck erwecken, die Ruoffstraße sei nunmehr vorfahrtsberechtigt.Dann so Uli Hübner, soll wenigstens unten, an der Einmündung des Galgenbergwegs die Vorfahrt geändert werden. "Weil das ist hier nicht so übersichtlich." Das soll nun geprüft werden. Ältere Mitglieder des Ausschusses erinnerten sich, dass das früher ohnehin so geregelt war.