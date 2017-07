Keine Hemmungen am Amberger Malteserplatz

Erst war es ein Antrag von Emilie Leithäuser (FDP), dann ein Tagesordnungspunkt im Bau- und Verkehrsausschuss - und am Ende ein Fall für die Polizei. Emilie Leithäuser, die ja bekanntlich am Malteserplatz wohnt, ärgert sich seit Jahren schon über die Autofahrer, die dort die eingezeichneten Parkflächen ignorieren und einfach mitten auf der Fahrbahn stehenbleiben.

Mit der Folge, dass andere Fahrzeuge über den Bereich fahren, der eigentlich als Gehsteig gekennzeichnet ist, und dort die Fußgänger gefährden. Leithäuser hatte daraufhin beantragt, ein spezielles Parkschild aufzustellen, um hier etwas Klarheit zu schaffen. Die Verkehrsbehörde hatte diesen Antrag geprüft und befunden, dass es ein solches Verkehrsschild nicht gibt, es also auch nicht angebracht werden darf.So wurde aus dem ursprünglichen Antrag von Emilie Leithäuser der Beschlussvorschlag, Teile des Platzes mit einem Halteverbotsschild zu versehen. Parken, so argumentierte Leithäuser, der dieses natürlich überhaupt nicht gefiel, dürften die Autos ja ohnehin dort nicht - sie würden es aber tun. "Irgendwann stellen wir noch Schilder auf, dass man sich an die Straßenverkehrsordnung halten muss", erkannte OB Michael Cerny das eigentliche Problem. Der Antrag wurde zurückgezogen, künftig gibt es dort einfach mehr Kontrollen.