Die Amberger und Kümmersbrucker decken sich im Kaufland und den anderen Geschäften an den Franzosenäckern seit Jahren mit allem Nötigen ein. Doch einen gültigen Bebauungsplan gibt es für das Areal bis heute nicht.

Aufarbeitung einer Altlast. OB Michael Cerny über die Notwendigkeit, für das Kaufland-Areal einen neuen Bebauungsplan aufzustellen

Dabei existierte ein solcher schon einmal. Doch den hob die Stadt Amberg im Jahr 2013 auf. Wegen der Rechtssicherheit, wie es offiziell heißt. Weil sich bei einer Überprüfung herausgestellt habe, dass der damalige Bebauungsplan aufgrund von Ausfertigungsmängeln nicht rechtskräftig geworden sei. Gemunkelt wird aber auch, dass sich andernfalls die Ansiedlung des Mediamarktes auf dem Gelände eher schwierig gestaltet hätte.Der alte Bebauungsplan war also aufgehoben, ein neuer mit dem Namen Gewerbegebiet Ost II sollte an seine Stelle treten. Dieser umfasst im Wesentlichen das Hauptgebäude mit dem Kaufmarkt sowie das danebenliegende Anwesen mit den verschiedenen Fachmärkten und den gesamten Parkplatz. Im August dieses Jahres genehmigte der Ferienausschuss diesen neuen Bebauungsplan, der bei der notwendigen Festsetzung der Flächen, die durch den Einzelhandel belegt sind, vom Bestand plus einer möglichen Erweiterung von fünf Prozent ausgeht.In der sich anschließenden Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange erfolgte dann aber vonseiten der Regierung der Oberpfalz die Aussage, dass diese Festsetzungen mit den Zielen des Landesentwicklungsprogramms nicht vereinbar seien. Insbesondere bemängelte die Regierung die Größe des Kauflands, das heute schon die zulässige Obergrenze für diese Art von Handel weit überschreite. Die Folge: "Für das SB-Warenhaus ist die Verkaufsfläche auf die vorhandene Genehmigung zu begrenzen ohne Erweiterungs- und Modernisierungsoptionen."Für die städtische Baubehörde bedeutet dies, in diesem Bereich das Verfahren noch einmal neu auflegen zu müssen. Damit war am Mittwoch erneut der Bauausschuss damit befasst. "Aufarbeitung einer Altlast", nannte OB Michael Cerny das. Wichtig war den Planern aber, dass der Bestand durch das Votum der Regierung nicht betroffen ist. Was jetzt da ist, darf auch da bleiben. Der Ausschuss ließ den Entwurf einstimmig passieren.