Mehr Sicherheit durch Videoüberwachung - so lautete die Idee der SPD. Aber ein beeinträchtigtes Sicherheitsgefühl reicht nicht aus, um Kameras anbringen zu dürfen.

Videoüberwachung schreckt den potenziellen Bösewicht ab, und sie hilft hinterher, den Täter zu überführen. Mit diesen Argumenten hatte die SPD-Stadtratsfraktion ihren Antrag begründet, die Verwaltung solle die "tatsächlichen und rechtlichen Möglichkeiten im Innenstadtbereich an den Plätzen und Straßen" prüfen, "die für eine Videoüberwachung in Betracht kommen".Das Ergebnis der Prüfung trug Rechtsreferent Dr. Bernhard Mitko am Donnerstag in der Sitzung des Hauptausschusses vor. Sein Fazit lautete, "dass zumindest aktuell keine ausreichende Grundlage dafür besteht, eine kommunale Verkehrsüberwachung auf öffentlichen Plätzen, insbesondere am Marktplatz oder anderen Bereichen der Altstadt einzurichten". Mitko berief sich dabei auf Einschätzungen der Amberger Polizei, der Regierung der Oberpfalz sowie des städtischen Datenschutzbeauftragten (siehe den Infokasten "Was die Experten sagen")."Das ist für uns unbefriedigend", reagierte SPD-Fraktionsvorsitzende Birgit Fruth. Man werde das Thema aber weiterverfolgen, nachdem man aus dem Polizeipräsidium auch positive Resonanz zu diesem Vorstoß bekommen habe. "Die Leute fühlen sich subjektiv nicht mehr so sicher", beharrte Fruth. Klaus Mrasek (ÖDP) wollte sich mit den sozialdemokratischen Schlussfolgerungen daraus nicht anfreunden: "Wir sollten dankbar sein für das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und dass nicht ein subjektives Gefühl als Begründung ausreicht."Helmut Wilhelm (Grüne) wunderte sich über diesen SPD-Antrag. Früher habe die Partei gegen Videoüberwachung gekämpft. Es gebe in Amberg keine Bedrohungssituation, die diese Überwachung rechtfertigen würde. "Seien wir froh, wenn wir das nicht haben", unterstrich Oberbürgermeister Michael Cerny. Dennoch müsse man darüber nachdenken, wie man das Sicherheitsgefühl stärken könne. Verstärkte Präsenz der Polizei sei hier sicher die beste Möglichkeit. Dadurch mache dann auch die Videoüberwachung mehr Sinn.

Ich wundere mich sehr, dass ein solcher Antrag von SPD-Seite gekommen ist. Helmut Wilhelm (Grüne)

Was die Experten sagen Die Regierung der Oberpfalz wies in ihrer Antwort auf die Amberger Anfrage zur kommunalen Videoüberwachung darauf hin, diese müsse "im Rahmen der Erfüllung öffentlicher Aufgaben oder in Ausübung des Hausrechts erforderlich sein". Dabei gelte, "dass zu den kommunalen Aufgaben nur die Gefahrenabwehr, nicht aber die Aufklärung und Verfolgung von Straftaten zu zählen ist". Eine erleichterte Strafverfolgung könne "allenfalls Nebenzweck" einer ansonsten grundsätzlich anderweitig zu rechtfertigenden Videoüberwachung sein.



Diese müsse sich zudem auf Erfahrungswerte stützen lassen und dazu dienen, "einer prognostizierten Entwicklung entgegenzuwirken". Überwachung also nur, wenn "bei einem der genannten Objekte eine Verletzung der im Gesetz genannten Rechtsgüter auch in Zukunft wahrscheinlich ist". Als Indiz für die Erforderlichkeit nannte die Regierung, wenn ohne Videoüberwachung vor Ort Aufsichtspersonal eingesetzt werden müsste.



Die Polizeiinspektion wies darauf hin, dass sich aus der polizeilichen Statistik und der täglichen polizeilichen Erfahrung in Amberg keine Kriminalitätsschwerpunkte abzeichneten. "Ein allgemeines Unwohlsein, sich alleine und zur Nachtzeit zum Beispiel in der Fußgängerzone zu bewegen, und selbst ein subjektiv beeinträchtigtes Sicherheitsgefühl aufgrund einzelner Vorfälle reichten nach derzeitiger Rechtslage nicht aus, die behördliche Videoüberwachung und -aufzeichnung im öffentlichen Raum anlassfrei umzusetzen", fasste Rechtsreferent Bernhard Mitko die Aussagen zusammen. Zur Abwehr von Ordnungsstörungen in die informationelle Selbstbestimmung einzugreifen, entspreche weder den gesetzlichen Vorgaben noch der Verhältnismäßigkeit.



Der städtische Datenschutzbeauftragte ist für Videoüberwachung erst zuständig, wenn diese "zum Schutz von Kulturgütern oder öffentlichen Einrichtungen" beabsichtigt werde. Nach Schmierereien an städtischen Gebäuden überlegt das Gebäudemanagement laut Mitko derzeit, ob Videoüberwachung hier nicht für eine gewisse Abschreckung sorgen könnte. (ll)