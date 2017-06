Klagen über Klagen wegen des Umleitungsverkehrs in Ammersricht

Umleitung und kein Ende. Die aktuelle Kanalbaumaßnahme in der Bayreuther Straße treibt fast täglich neue Blüten - verkehrstechnisch. Denn kaum hat die städtische Verkehrsbehörde die beiden Umleitungs-Schlupflöcher Amann- und Obere Angerstraße gestopft, klagen auch schon Anwohner des Frosch- und des Vogteiwegs, nun suche sich die Kolonne derer, die die ausgeschilderte Umleitung umgehen wollen, ihren Pfad durch ihre Straßen. Mit der entsprechenden Gefährdung von Leib, Leben und Eigentum.

Auf der anderen Seite erreichte uns der Leserbrief eines Anwohners der Hirschauer Straße, der beklagt, dass beispielsweise Amann- und Obere Angerstraße ganz normale, öffentlich-rechtlich befahrbare Straßen seien. "Die verantwortlichen Herren des Baureferates springen auf den Zug auf und verlagern den Verkehr postwendend wieder in die Hirschauer Straße zurück, denn deren Anwohnern kann man ja den Wahnsinnsverkehr uneingeschränkt zumuten", klagt Werner Weinmann."Statt fadenscheinig mit der gefährdeten Sicherheit in den beiden genannten Nebenstraßen zu argumentieren, wäre es sinnvoller und dringlicher, die verantwortlichen Stadtväter würden sich Gedanken über die Gewährung der Sicherheit in der Hirschauer Straße auf Höhe der Schule und dem Fußgängerüberweg machen", argumentiert er. Gerade dort würden die vielbeschworenen Schulkinder - oft nicht regelgerecht - über eine jetzt wieder vielbefahrene Straße stürmen, auf der nicht immer die vorgeschriebenen 50 Stundenkilometer eingehalten würden. "Dort, wo es aus Sicherheitsgründen wirklich geboten wäre, die Geschwindigkeit auf 30 km/h zu begrenzen, um damit die Gefährdung unserer Kinder zu minimieren, ist man dazu nicht willens oder unfähig!", schreibt der Leser.