Ideen der Amberger SPD seien in die Entscheidungen des Stadtrates eingeflossen, darüber freute sich Stadtverbandsvorsitzender Martin Seibert am Samstag bei der Mitgliederversammlung in der Alten Kaserne. Bahnhof und Multifunktionsplatz seien eine zentrale Drehscheibe. Es sei ein Antrag der SPD gewesen, Altstadt und Mariahilfbergviertel fußläufig zu verbinden. Die als Referentin angekündigte Landtagsabgeordnete Johanna Werner-Muggendorfer musste aus Termingründen absagen. Die für die Landtagswahl aufgestellte Birgit Fruth meinte, dass Armin Nentwig und Georg Weich im Landtag große Fußstapfen hinterlassen hätten. Sie will SPD-Politik gestalten und hoffe, dass bei der Nominierungskonferenz die elf Amberger für sie votieren.

Die Kandidatin für den Landtag müsse aus Amberg kommen, sagte Martin Seibert und fügte bei dem Treffen hinzu: Er wisse, dass sich die Amberger CSU hinter verschlossenen Türen die Augen aushake, aber nach außen zeigten die Christsozialen Geschlossenheit.Delegierte für die Stimmkreiskonferenz Amberg-Sulzbach: Uli Hübner, Birgit Fruth, Simone Böhm-Donhauser, Martin Seibert, Albert Lukas, Brigitte Netta, Roland Pirner, Gerald Schmidt,Werner Mois, Renate Brunhuber und Michaela Meier.