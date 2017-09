Die Wiese neben dem Schützenheim von I und Tell in der Sulzbacher Straße ist ein Hang. Das dürfte auch der Grund dafür sein, dass die Wiese - eine Magerwiese übrigens - bisher eine solche geblieben ist. Doch hat 2014 ein Investor das Gelände samt Schützenhaus gekauft und plant dort ein kleines Baugebiet: "Am Hopfenhang" heißt es beim städtischen Baureferat, das inzwischen den Bebauungsplan für diesen Bereich auf den Weg gebracht hat. Entstehen sollen hier acht Einzel-, drei Doppelhäuser und ein Wohnblock. Geben die Schützen ihr Domizil auf, könnte ein zweiter Block errichtet werden.

Seit 2016 läuft das Verfahren für den Bebauungsplan, nun gab es einige Änderungen bezüglich der Anbindung an die Sulzbacher Straße. Denn die bisherige Auffahrt zu den Schützen mündet sehr ungünstig ein, sie soll ein Stück in Richtung stadtauswärts verlegt werden. Trotzdem, so befand es Hans-Jürgen Bumes (Grüne) am Mittwoch im Bauausschuss herrschen in diesem Gebiet "suboptimale Verhältnisse", weil sich die neue Erschließungsstraße über eine Art Serpentine den Hang hochschlängeln soll.Bumes' Vorschlag, eine zentrale Parkfläche für die Anwohner zu errichten, fand aber keine Zustimmung. Heutzutage müsse jeder zu seinem Haus hinfahren müssen, so die einhellige Meinung. "Nur gut, dass wir hier nicht in der Lüneburger Heide sind", merkte Helmut Weigl (CSU) zur Hanglage in Richtung Nord-Ost an. "Aber heutzutage verkauft sich wirklich alles."