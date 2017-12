Viele Klinik-Patienten, die künstlich beatmet werden müssen, bekommen ein Problem. Ihr Körper verlernt das eigenständige Schnaufen. Die neue Weaning-Station im Klinikum kann hier helfen.

Ende im Beatmungsheim

Start im Januar

Tatsächlich hängen Menschen oft ihr ganzes restliches Leben an der künstlichen Lunge, weil sich im Laufe der Beatmung die Atemmuskulatur zurückgebildet hat. Hier setzt das Prinzip des Weanings an, das Klinikums-Vorstand Manfred Wendl am Mittwoch vorstellte. Rund 2,8 Millionen Euro hat das Klinikum in die neue Station mit ihren sechs Betten investiert, wovon der Freistaat zwei Millionen übernommen hat. Weaning gibt es in der Region bisher nur in Donaustauf oder Münnerstadt, die Oberpfalz war bisher ein weißer Fleck auf der Versorgungslandkarte.Das Prinzip des Weanings ist es, laut Wendl, im Zusammenspiel von Pflege, Physiotherapie und Logopädie die Patienten wieder so weit zu bringen, dass sie weitestgehend selbstständig atmen können. "Manche brauchen dann vielleicht noch in der Nacht eine Maske, mehr aber nicht", sagt Wendl. Ohne Weaning, landen viele Menschen am Ende ihrer Behandlung im Beatmungsheim."Daher geht inzwischen auch von den Krankenkassen hier der Trend dazu, diese Leute erst einmal über eine Weaning-Station zu schicken, ehe sie ins Heim müssen", erläutert Wendl den Hintergrund. Zwei Drittel dieser Patienten, so die Erfahrungswerte aus anderen Kliniken, kommen am Ende tatsächlich von der künstlichen Lunge los.Das ist sehr personal- und zeitintensiv. Für die neue Station hält das Klinikum künftig 13 Planstellen allein in der Pflege vor. Wendl: "Das dürfen keine Berufsanfänger sein. Wir brauchen sehr erfahrende Kräfte." Patienten, die hier behandelt werden, können auch nicht nach vier oder fünf Tagen wieder entlassen werden. Sie müssen über viele Wochen in kleinen Schritten an das selbstbestimmte Atmen gewöhnt und trainiert werden. "Im Weaning-Bereich", so ärztlicher Direktor Dr. Harald Hollnberger, "nimmt man sich viel Zeit." Sechs bis sieben Wochen pro Patient werden wohl die Regel sein.Da das Weaning eng mit der Intensivpflege verbunden ist, fand auch die räumlichen Anbindung an die Intensivstation statt. Personell vereint Stefan Möller die pflegerische Leitung beider Abteilungen in seiner Person. Für die Weaning-Station sei Franziska Graf verantwortlich. Start der neuen Abteilung soll am 8. Januar sein, wie Wendl am Mittwoch den Verwaltungsrat informierte. Der Auftakt werde aber zunächst mit Überwachungspatienten gemacht, bis das Personal entsprechend eingearbeitet sei. Anschließend starte dann das eigentliche Weaning mit den ersten Patienten aus dem Klinikum.