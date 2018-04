"Saumäßig" habe sich Kornelia Schmid gefreut, als sie in der Zeitung gelesen hat, dass das Landesamt für Pflege nach Amberg kommt. Schmid ist das Sprachrohr der pflegenden Angehörigen und Pflegekräfte in der Region Amberg und Amberg-Sulzbach. Als Vorsitzende des Vereins Pflegende Angehörige setzt sie sich für diejenigen ein, die in den eigenen vier Wänden rund um die Uhr Schwerstarbeit leisten.

Wir wollen mitgenommen werden und nicht außen vor sein. Kornelia Schmid 1. Vorsitzende des Vereins Pflegende Angehörige

Selbst pflegt Schmid seit über 20 Jahren ihren Mann, der an Multipler Sklerose leidet. Sie weiß um die Probleme und Anforderungen, die pflegende Angehörige bewältigen müssen. Hilft ihnen, das einzufordern, was ihnen zusteht, ist Ansprechpartner in organisatorischen Fragen und moralische Stütze.Am Mittwoch hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in seiner ersten Regierungserklärung verkündet, dass ein Landesamt für Pflege in Amberg errichtet wird. Ein Amt, das es bisher so nicht gab. Damit sollen Aufgaben, die bisher auf verschiedene Stellen verteilt sind, "effektiv gebündelt werden", erklärte ein Ministeriumssprecher. "Dazu gehören insbesondere pflegefachliche Themen, aber auch die Hospiz- und Palliativversorgung und zukünftig der Vollzug des Landespflegegeldes." So sei "sichergestellt, dass die Hilfe besser bei den Menschen ankommt". Schon ab diesem Sommer solle das Amt in Amberg aufgebaut werden."Mein erster Gedanke war: Ich muss mich mit diesem Amt vernetzen", sagte Schmid. Sie sieht eine solche Präsenz zum Thema Pflege - ein Ansprechpartner und Koordinator vor Ort - in Amberg als äußerst positiv. Es verkürze viele lange und umständliche Wege. Dennoch bleibt sie ihrem Motto treu: "Groß erwarten tu ich nix, aber auf Großes hoffen." Es bleibe abzuwarten, wie sich die Sache entwickle und welche Aufgaben das Amt tatsächlich bekomme. "Ich bin gespannt. Wir müssen gucken, ob es das Richtige ist. Aber jeder noch so kleine Tropfen bringt etwas."Für die pflegenden Angehörigen in der Region und für ihre Arbeit wünscht sie sich, dass zwischen ihrem Verein und dem Amt ein guter Kontakt - ein Miteinander - entsteht. "Wir wollen mitgenommen werden und nicht außen vor sein." Es solle nicht über pflegende Angehörige und Pflegekräfte gesprochen werden, sondern mit ihnen. Vielleicht könne sich aus einem solchen Dialog etwas entwickeln. "Vielleicht werden wir dann in Berlin besser gehört."