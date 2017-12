Das Totschlagargument heißt Verkehrsfluss. Deshalb geht am östlichen Stadtrand auf der B 85 kein Kreisverkehr, beharrt das Bundesverkehrsministerium. Eine wenige Hundert Meter entfernte Ampel stört dagegen nicht.

Um Jahre in Verzug

München folgt Berlin

Die Stop-and-go-Anlage steht dort seit bald 20 Jahren. 1999 wurde das Gewebegebiet Ost - besser bekannt als Franzosenäcker - mit der Eröffnung des Kaufland seiner Bestimmung übergeben. Die Ampelanlage dort regelt an der vielbefahrenen östlichen Haupteinfallachse von Amberg die Kreuzung der B 85 mit den beiden Abzweigen in das Gewerbegebiet sowie nach Gärmersdorf. Einige Jahre halten bereits Überlegungen an, auch auf der gegenüberliegenden Seite der Bundesstraße großzügig bemessene Flächen für Handel und Gewerbe auszuweisen. Die ursprüngliche Variante der Straßenerschließung dieses 5,3 Hektar großen Sondergebiets in dem Dreieck AM 30/B 85 sieht im Bebauungsplan-Entwurf einen Kreisverkehr in der Bundesstraße vor. Er soll im Bereich der östlichen Auf- und Abfahrtsschleife zur AM 30 angesiedelt werden. Das drängt sich planerisch nahezu auf, stößt aber ganz oben auf kategorische Ablehnung.Oberbürgermeister Michael Cerny hat deshalb bereits mit Innenstaatssekretär Gerhard Eck das Gespräch gesucht. Offenbar ohne Ergebnis im Sinne der bisherigen Planung. "Wir prüfen derzeit alternative Erschließungsvarianten", beschreibt der OB den Stand der Dinge. Denn das Projekt ist gewaltig in Verzug. Bereits 2011 wurden erste Schritte für dieses Sondergebiet in die Wege geleitet. Ein Ansiedlungswilliger kann es kaum erwarten. Die Baumarktkette Obi möchte unbedingt umziehen. Der jetzige Standort an der Barbarastraße ist nach rund 20 Jahren allzu beengt und nicht mehr zeitgemäß.München lässt sich nicht erweichen. "Der Wunsch der Stadt Amberg nach dem Einbau eines Kreisverkehrs in die B 85 in diesen Knotenpunkt zur günstigen Anbindung neuer Gewerbeflächen (...) widerspricht dem übergeordneten Ziel, die B 85 leistungsfähiger und sicherer zu machen", schreibt die Pressestelle des Innenministeriums. Der Blick richtet sich auf die B 85 als "die wichtigste Bundesstraßenachse" in der Oberpfalz in der Funktion der Anbindung an die A 93, A 6 und die A 9. Im Regierungsbezirk würden deshalb 270 Millionen Euro in deren Ausbau gesteckt. Das untermauern die derzeit laufenden Arbeiten in dem Abschnitt zwischen Pittersberg und Schafhof.München übernimmt damit die Argumentation des Bundesverkehrsministeriums in Berlin. Diesen Eindruck hatte auch Cerny bei seinem Gespräch mit Eck gewonnen. Es solle wohl kein "Bezugsfall geschaffen werden". Die Konstellation, neue Gewerbeflächen an der Stadtperipherie über eine Anbindung an eine Bundesstraße zu erschließen, gebe es recht häufig. Berlin sage auch deshalb kategorisch Nein, ohne offenbar den Einzelfall detailliert zu prüfen. Das klingt laut bayerischem Innenministerium so: Angesichts "der Vorgaben des Bundes zur Knotenpunktgestaltung solch besonders wichtiger Bundesstraßen (...) scheidet ein Kreisverkehr (...) zum Anschluss des neuen Gewerbegebietes aus". (Im Blickpunkt, Kommentar)