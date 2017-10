Mut zur Veränderung - das war das große Thema bei der Verleihung des Wirtschaftspreises der Stadt und des Landkreises im ACC. Was Veränderungsprozesse - oder krasser formuliert Chaos - im Nahen Osten bewirken können, das erläuterte die renommierte Fernsehjournalistin Antonia Rados (64) dem Publikum. "Chaos, Krieg und neue Mächte: Wie die Neuordnung von Nahost Europa verändern wird", lautete der Titel ihres Vortrags.

Antonia Rados ist vielen Fernsehzuschauern als Kriegsreporterin bekannt. Auftritte in schusssicheren Westen vor laufenden TV-Kameras kennzeichneten ihre Reportagen. Seit 2009 ist die gebürtige Österreicherin Chefreporterin Ausland für die Sender der Mediengruppe RTL. Rados hat eine große neue Entwicklung ausgemacht, die ihrer Meinung nach die politische Welt in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten grundlegend verändern wird. "Das Zeitalter des Erdöls geht zu Ende", sagte sie. Das habe zur Folge, dass sich der Westen immer mehr von diesem Interessengebiet abwende. In den vergangenen Jahrzehnten hätten sich die westlichen Mächte in Ländern wie Libyen, Ägypten, Saudi-Arabien, dem Irak und anderen Nachbarstaaten massiv eingemischt, um dort einigermaßen stabile Verhandlungspartner zu finden. "Staatsmänner, die alles unter Kontrolle hatten, boten eine gewisse Stabilität." Doch der Arabische Frühling mit seinen Demokratiebewegungen habe alles auf den Kopf gestellt. Die arabische Welt befinde sich "im freien Fall" Richtung Zusammenbruch und der Westen unternehme wohl keine größeren Anstrengungen, wie in der Vergangenheit, einzugreifen.Stattdessen treten andere politische Akteure auf den Plan: eine mächtige Türkei und ein aufstrebender Iran. Diese beiden Staaten sieht die Journalistin als künftige bestimmende Mächte in der Region. "Die große Frage für Europa wird sein, ob Erdogan Partner oder Gegenspieler wird." Rados warb am Ende ihres Vortrags im ACC eindringlich für ein geeintes Europa und eine gemeinsame Sicherheits- und Außenpolitik. Die Herausforderungen könnten nicht mit Kleinstaaterei gelöst werden. "Immer wenn Europa gespalten war, gab es massive Probleme auf dem Kontinent", blickt sie in die Geschichte zurück.