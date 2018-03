Der Stadtrat steht trotz Kritik zu der Sondernutzungssatzung, die er 2017 einstimmig verabschiedet hat. Dieses Signal sandte am Donnerstag der Hauptausschuss aus. Ein einziges Hintertürchen möchte er aber trotzdem offen lassen.

"Die Grundzüge bleiben"

Ausnahmen verunsichern

SPD-Fraktion vor Ort "Abstimmung hat gefehlt"



Amberg. (upl) Kaum war die Sitzung des Hauptausschusses beendet, trafen sich Vertreter der SPD-Stadtratsfraktion mit den Wirten, die sich öffentlich über die Auswirkungen der Sondernutzungssatzung beschwert hatten. Im Rußwurmhaus erläuterte Erwin Scheuerer noch einmal, was die Vorgaben der Stadt für seine Freischankfläche bedeuten. Er solle den Zaun abbauen, der den Biergarten vor dem Gasthaus vom Eichenforstplatz abgrenzt. Auch der Chef der Pizzeria Portofino in der Fleurystraße, Ahmet Zurnaci, war gekommen.



"Die Satzung wurde vom Stadtrat einstimmig beschlossen", unterstrich Fraktionschefin Birgit Fruth. "Die SPD steht dazu. Aber wir ducken uns nicht weg und stellen uns jetzt der Kritik." Ähnlich äußerte sich Fruths Stellvertreter Uli Hübner. Das Regelwerk gehe grundsätzlich in die richtige Richtung, "allerdings sieht die Satzung auch eine Abstimmung mit den Betroffenen vor. Wir hatten uns natürlich vorgestellt, dass das auch passiert".



Der Beschluss datiere vom 21. Juli vergangenen Jahres. "Da hätte man lange Zeit gehabt, das ordentlich zu kommunizieren." Für Hübner beruht der Ärger um die sogenannten Kundenstopper und die Freischankflächen der Gastronomen vor allem auf einem Kommunikationsproblem. "Ich bin überzeugt, dass sich das alles regeln lässt", sagte er. "Auf Grundlage der Satzung ist es möglich, mit den Leuten zu sprechen." Die SPD-Vertreter begrüßten, dass die Stadt jetzt die Stelle eines Altstadtkümmerers ausschreibe. "Endlich", wie Hübner anmerkte. Bereits vor vier Jahren sei hierfür der Bedarf erkannt worden.