Der Landesbund für Vogelschutz ist einer der wichtigsten Umweltverbände in Bayern. Am Wochenende reisten 250 Delegierte an, um die Ziele für 2018 abzustecken. Die bayerische Umweltministerin Ulrike Scharf hatte ein großes Kompliment im Gepäck.

"Der Landesbund für Vogelschutz ist eine der feinsten Adressen im Naturschutz. Mit seinen 80 000 Mitgliedern und Förderern ist der LBV ein starker Anwalt der bayerischen Natur und Umwelt", betone Scharf. Und einer der größten Kümmerer: Die rund 3000 Hektar verbandseigenen Schutzgebiete, die vielen Artenhilfsprogramme und die Trägerschaft für über 50 Bayern-Netz-Natur-Projekte seien ein Grundpfeiler der "Naturheimat Bayern". Der LBV betreue auch 16 Bildungseinrichtungen, stelle ein Fünftel der Gebietsbetreuer und sei für die Staatsregierung ein wichtiger Partner in der Umwelt- und Naturschutzpolitik.Erfreulicherweise sei es gelungen, die relevanten Mittel im Nachtragshaushalt im zweistelligen Millionenbereich zu erhöhen. Man müsse in den Städten Lebensqualität zum Anfassen schaffen. Im Projekt "Natur in der Stadt" sei das Geld gut angelegt. Auf offene Ohren stieß die Ministerin bei den LBV-Delegierten mit ihrer Forderung nach einem dritten Nationalpark. Hierbei müsse man auch länderübergreifende Lösungen, etwa mit Hessen, prüfen. LBV-Landesvorsitzender Norbert Schäffer aus Sulzbach-Rosenberg hob in seinem Rechenschaftsbericht einige Schwerpunkte hervor: Alpen mit Birkhuhnschutz und der 2018 weiterlaufende Kampf gegen den Bau der Skischaukel am Riedberger Horn, Natura 2000 und die Feier des 25-jährigen Bestehens der FFH-Richtlinie, das "immens dicke Brett" Landwirtschaft mit Verweis auf den dramatischen Rückgang beim Bestand der Feld- und Waldvögel und die Gefährdung des Insektenbestands.Ein Anliegen des LBV sei die Verbesserung der Gewässer dritter Ordnung im Programm "Lebendige Bäche in Bayern". Angesichts steigender Brutpaare - aktuell waren es heuer in 500 in Bayern - nannte er das Weißstorchprogramm eine Erfolgsgeschichte. Der Wiesenweihe gelte die Aufmerksamkeit ebenso wie dem in Deutschland einmaligen Vorkommen der großen Hufeisennase, die im Hohenburger Fledermaushaus mit Rudi Leitl einen engagierten Betreuer habe. 184 Tiere finden dort laut Sommerzählung des LBV ideale Bedingungen vor. Positiv zu vermelden war auch der Anstieg der Brutpaare bei den Wanderfalken. Eine besondere Zuwendung sollen nach Worten Schäffers nun auch Birkhuhn, Schneehuhn und große Rohrdommel erfahren. Erwähnenswert fand Schäffer das Vorkommen des seltenen Pillenfarns im LBV-Schutzgebiet Neuweiher im Landkreis Schwandorf. Bei der Aktion "Igel in Bayern" sind laut Schäffer 84 736 Stacheltiere gemeldet worden.Weh täte ihm, Schäffer, dass im Bayerischen Wald auf der Bundesstraße 12 drei Luchse überfahren worden sind. Eine gewisse Koexistenz hält der LBV beim Thema Wolf für möglich. "Hier müssen wir sehr programmatisch rangehen", sagte Schäffer. Nach seinen Angaben besitzt der LBV derzeit 2262 Hektar eigenes schützenwertes Land. Dazu kämen weitere 800 Hektar Pachtland.Die LBV-Delegierten verabschiedeten bei ihrer Tagung in Amberg zwei Positionspapiere zu den Themenschwerpunkten Fischerei und Vogelfütterung. Im Papier zur Fischerei und zum Fischartenschutz erkennt der LBV eine nachhaltige und dem Gewässertyp angepasste naturverträgliche fischereiliche Nutzung an und formuliert für deren Ausübung klare Rahmenbedingungen. Das zweite Positionspapier enthält Empfehlungen zur Fütterung von Vögeln, die vielen Menschen einen wichtigen, teils den einzigen Zugang zur Natur ermöglicht.