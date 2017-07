Seit mehr als 500 Jahren engagieren sich Bürger als Feldgeschworene und tragen als Mittler zwischen Bürger und Vermessungsverwaltung zum nachbarschaftlichen Frieden bei. Fünf von ihnen sind Anton Franz, Johann Kotzbauer (beide Ursensollen), Heinrich Luber (Freihung), Siegfried Schimkus (Neukirchen) und Andreas Pilhofer (Königstein).

Sie wurden jüngst von Landrat Richard Reisinger und Kurt Beyerlein, Leiter des Amtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, für ihren langjährigen ehrenamtlichen Einsatz mit der Ehren- und Dankurkunde des Bayerischen Staatsministers der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat, Markus Söder, ausgezeichnet. Landrat Richard Reisinger stellte bei der kleinen Feierstunde im Landratsamt heraus, dass die Hüter der Grenzen auch in der schnelllebigen, digitalen Welt von heute unersetzlich seien. Der Freistaat Bayern setzt nach wie vor auf die Ortskenntnisse der Feldgeschworenen, die somit ein fester und wichtiger Bestandteil der bayerischen Vermessungslandschaft sind und auch bleiben.Die Feldgeschworenen sind aus den alten Mark- und Feldgerichten hervorgegangen, die in den fränkischen Landesteilen schon seit Jahrhunderten bestanden und hohes Ansehen genossen. Aufgabe der Feldgerichte war es, in Grenzangelegenheiten Schiedssprüche zu fällen. Feldgeschworene bekleiden eines der ältesten kommunalen Ehrenämter: Sie werden auf Lebenszeit gewählt und vereidigt. Heute sind laut des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat 21 000 Feldgeschworene in Bayern tätig.