Der Landtagsabgeordnete Reinhold Strobl (SPD) wollte schon lange den Amberger Kinderschutzbund besuchen. Zur Familienwoche der SPD-Landtagsfraktion hat er es geschafft.

Von der Vorsitzenden Brigitte Breitfelder und ihrer Stellvertreterin Monika Höhne erfuhr er, dass der Deutsche Kinderschutzbund (DKSB) an keine Religion und Partei gebunden ist. Ziel ist es, sich für den Schutz und die Rechte von Kindern und Jugendlichen einzusetzen.Die Vorsitzende berichtete, dass ausgebildete Familienpaten in Problemsituationen unterstützen, wenn nötig, auch über längere Zeit. Familien mit Migrationshintergrund würden Hilfe von mehrsprachigen Paten, inzwischen auch von solchen mit eigenem Migrationshintergrund unterstützt. Leider würden Kinderträume oft wegen Armut und Arbeitslosigkeit, Gewalt oder Krankheit zerbrechen. Der DKSB steht deshalb auch bei Trennungen oder Scheidungen zur Seite.In Gruppen lernen Kinder, mit Sorgen, Wut und Angst umzugehen, falsche Schuldgefühle abzubauen und ihren eigenen Selbstwert zu steigern. Es gibt auch Kurse für Eltern, um deren Selbstvertrauen zu stärken und so den Kindern zu helfen.Breitfelder betonte, dass der Kinderschutzbund sich über jeden neuen Helfer freuen würde. Genauso über Spenden und Zuschüsse, denn darauf sei der Verein angewiesen. "Mit unserem Besuchen wollen wir zeigen, welch herausragende gesellschaftliche Bedeutung den vielfältigen familiären Unterstützungssystemen zukommt. Vor allem aber möchten wir einen vertieften Einblick in die täglichen Sorgen und Nöte der Beteiligten vor Ort gewinnen, um daraus mögliche politische Handlungsbedarfe abzuleiten."Wer sich ebenfalls darüber informieren möchte, kann beim Tag der offenen Tür am 23. September den Kinderschutzbund besuchen.