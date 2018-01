Mehr Autos in die Altstadt? Oder doch lieber weniger? Am besten gar keine, denkt sich Hans Neisberger und entwickelt die Utopie einer autofreien Innenstadt.

Verkehr wird zunehmen

Streetscooter liefert

Kleinode einer mittelalterlichen Stadt, heute mit parkenden Autos zugemüllt. Hans Neisberger über den Zustand der Plätze in der Altstadt

Von Andreas AscherlHans Neisberger ist kein Stadtplaner. Er hat auch kein offizielles Amt inne, spricht nicht für eine Partei. "Ich habe mir einfach mal Gedanken gemacht", erzählt der pensionierte Diplom-Sportlehrer, der vor einigen Jahren nach fast 40-jähriger Abwesenheit in seine Geburtsstadt Amberg zurückgekehrt ist. "Ich bin am Paradeplatz aufgewachsen", erklärt er sein großes Interesse an der Zukunft der Altstadt.Hans Neisberger erhebt nicht den Anspruch, mit seiner Utopie der Weisheit letzten Schluss gefunden zu haben. "Aber ich habe einfach mal über Grundsätzliches nachgedacht, das in die Zukunft der Stadt weist." Rein als Diskussionsgrundlage, wie er betont. Deutlich wird er da, wo es ums Auto geht. Seiner Meinung nach gibt es nur eine Zukunft für innerstädtischen Handel und Leben in der Altstadt, wenn der Individualverkehr komplett aus dem Ei verschwindet. "Wir müssen raus aus dem Teufelskreis von Verkehr und Parkplätzen", vertritt er vehement seine Meinung."Ob mit oder ohne Tiefgarage", so Neisberger, "der Verkehr wird zunehmen, die unsägliche Parkplatzsuche wird weitergehen, die Atemluft weiter verpestet", Das Ergebnis sei eine zwar wunderschöne, doch mit Autos verstopfte Altstadt. Und damit fehle der Platz für buntes innerstädtisches Leben mit kleinen Läden, die kreative Startups sein könnten, für bezahlbare Wohnungen, Spielplätze, Cafés, Teestuben, Kindertagesstätten oder einfach nur Straßenkunst. Sein Vorschlag: Autos müssen mit wenigen Ausnahmen (Bewohner, Behinderte und zeitlich beschränkter Lieferverkehr) raus aus dem Ei. "Wer in die Altstadt will, parkt sein Auto - kostenlos - in einer der vielen Tiefgaragen am Altstadtring." Wer in der Amberger Innenstadt nicht gehen will oder kann, wird in der Utopie von Hans Neisberger mit kleinen Elektrobussen transportiert, die permanent die Geschäftsstraßen abfahren. Die Kunden könnten damit praktisch vor jedes Geschäft gebracht werden."Das Argument fehlender Parkplätze zählt nun nicht mehr, es gilt nun, den Käufern ein umfangreiches und interessantes Angebot zu unterbreiten", schildert die Neisberger-Utopie die Anforderungen an die Geschäftswelt, die er heute nicht immer für ganz unschuldig an der eigenen prekären Lage hält. Die Kunden könnten ungestört einkaufen - und bekämen die Waren als besonderen Service zu speziellen Ausgabestellen in den Tiefgaragen geliefert, wo sie diese in ihr Auto verladen könnten.Wahlweise würde auch nach Hause geliefert. "In beiden Fällen werden für diesen Service moderne Elektrofahrzeuge eingesetzt, wie sie zur Zeit von der Post getestet werden und die den schönen Namen Streetscooter tragen." Apotheken, so Neisberger, würden diesen Service übrigens schon sehr lange praktizieren. Keine Autos bedeutet gleichzeitig mehr Platz in der Altstadt - für Menschen vor allem. Entsprechend könnten die zum Teil wunderschönen Plätze im Ei umgestaltet werden, schlägt der Utopist vor. "Kleinode einer mittelalterlichen Stadt, heute mit parkenden Autos zugemüllt." Diese Plätze könnten laut Neisberger grundlegend umgestaltet werden. Mit Bäumen, Grünanlagen, vielleicht einem kleinen Bachlauf oder Brunnen. Der Fantasie seien da keine Grenzen gesetzt."Nun höre ich schon die Kritiker und Zweifler, die das Ganze in Frage stellen", schreibt Neisberger an das Ende seiner Ausführungen. Das sei doch alles sehr unrealistisch, nicht umsetzbar, nicht finanzierbar und überhaupt reine Utopie. Seine Antwort darauf: "Wenn wir nicht neue, auch radikale Ideen entwickeln, mit denen wir unsere Innenstadtprobleme lösen können, dann verschlafen wir unsere Zukunft." Deshalb stelle er jetzt seine Utopie vor. "Wenn unser Konzept in den nächsten Jahren umgesetzt sein wird, dann werden wir bei dem Gedanken lächeln, wie man so lange um ein Kaufhaus und eine Tiefgarage streiten konnte."