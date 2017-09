Ein tiefergelegter Bahnhof, helle und lichte Passagen bis hinüber zur Ruoffstraße, ein unterirdisches Luftmuseum. Es war wieder einmal Bauausschuss am Mittwoch. Zeit für Visionen und Ideen, wie unsere Stadt schon in naher Zukunft aussehen könnte.

Oben ist eher schwierig

Endlich mal was bauen

Das neue Parkdeck an der Marienstraße ist das Versprechen auf eine zeitnahe Lösung eines der drängendsten Probleme in diesem Viertel der Stadt. Doch wie kommen die Leute, die dort ihr Auto abstellen, in die Altstadt hinein? Wie eine schier unüberwindliche Mauer liegen das Bahngleis und der vierspurige Altstadtring zwischen ihnen und der Innenstadt. Nur gut, dass ohnehin seit Jahren die Absicht existiert, den Bahnhof abzureißen und völlig neu - vor allem barrierefrei - zu errichten.Baureferent Markus Kühne und seine Stadtplaner haben sich nicht lange bitten lassen und einen Entwurf vorgelegt, den der Bauausschuss am Mittwoch sehr wohlwollend zur Kenntnis nahm. Dabei ging es formal zunächst einmal nur um die Frage, wie die Bahnanlage künftig gequert werden sollte: oben drüber oder unten durch? Auf dieser Basis kann dann die Deutsche Bahn, die bei dieser Geschichte mit ihm Boot sitzt, ihre Planungen bezüglich des Neubaus und der Barrierefreiheit des Amberger Bahnhofs aufnehmen.Oben drüber ist schwierig. Das machte Markus Kühne schon in den Sitzungsunterlagen deutlich: Zu hoch müsste man da hinaus, um die von der Bahn bezüglich einer späteren Elektrifizierung der Strecke eingeforderten Normen einhalten zu können. Zahlreiche Varianten wurden geprüft und entworfen. "Hochcharmant wäre es zum Beispiel auch gewesen, Teile des Altstadtrings hier unter die Erde zu bringen", spann Kühne einen gewagten Faden.Das ging aber dann doch zu weit und so blieb am Ende ein auf den ersten Blick eher konservativer Vorschlag: Wir gehen unten durch. Doch niemand will noch so ein Loch haben, wie es beim Busbahnhof unter der Bahn hindurch zur Ruoffstraße führt. "Pinkelrinne", bezeichnete Helmut Weigl diese Passage. Und auch ein Ende an einer toten Wand, wie bei der zweiten Passage in Höhe des Kaufhauses Wöhrl, sollte es nicht werden.Die Lösung ist einfach und genial: Der Bahnhof wird kurzerhand um eine Etage nach unten gesenkt. Breite Rampen führen dann hinauf zum Altstadtring und schaffen die verkehrstechnische Anbindung. Der Vorteil dabei: Wer beim Wöhrl in die dann deutlich gekürzte Unterführung geht, hat den hellen Bahnhofsvorplatz vor Augen und nicht eine Mauer. Da im Kühne-Entwurf aus bisher einem Bahnhofsgebäude zwei Riegel werden, gestaltet sich das alles sehr luftig und offen.Vom neuen Bahnhof aus, dessen Gestaltung bisher noch überhaupt nicht festgelegt wurde, geht es unter den Gleisen hindurch zur Ruoffstraße, wo das Gelände - hier müsste noch ein ungenutztes Gleis abgebaut werden - abgesenkt wird und terrassenartig auf das heutige Niveau ansteigt. Ein neuer Fuß- und Radweg führt von hier aus zum Klinikum und zur neuen Parkgarage an der Marienstraße. Auf einen Schlag wären somit alle Barrieren, die hier einen Teil der Stadt vom anderen abtrennen, weg."Die Wege hier sind bisher auch nicht weit, sie sind aber nicht attraktiv", sagte Markus Kühne, der betonte, dass die grundsätzlichen Entscheidungen für die Zukunft des Areals jetzt fällig sind. "Wenn dort etwas geschieht, dann muss es eine intelligente Lösung sein." In jeder Hinsicht übrigens. Denn natürlich haben sich die Planer auch schon Gedanken gemacht, wie die entstehenden Gebäude energetisch beschaffen sein müssen, um modernen Ansprüchen gerecht werden zu können. Professor Markus Brautsch, der "Energiepapst" der OTH, denkt natürlich mit.Apropos Bahnhofsgebäude: Entstehen sollen zwei davon. Ein Funktions- und ein Parkhaus. Weil es aber eine Abmachung mit dem Betreiber des neuen Mariendecks gibt, dass die Stadt innerhalb einer Bannmeile keine neuen Parkplätze baut, müsste für Letzteres die jetzige Bahnhofsgarage aufgelassen werden. Die könnte ja dann als unterirdisches Luftmuseum genutzt werden, so der Vorschlag des Baureferenten.Dessen Visionen nicht überall offene Türen einrannten. "Da steckt ja sehr viel Aufwand und Kreativität dahinter", sagte zum Beispiel Uli Hübner (SPD). "Es wäre aber schön, wenn wir von den ganzen Visionen dann auch mal was in der Realität sehen könnten", moserte Hübner. "Wenn wir immer nur Kurzplanungen machen, dann kommen wir überhaupt nicht voran", konterte OB Michael Cerny. Letztendlich stimmten die Stadträte aber dann alle für die Lösung des Referenten.