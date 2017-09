1949 bei der ersten Bundestagswahl musste die noch junge CSU ihre erste Schlappe hinnehmen. Zwar behaupteten sich die Christsozialen als stärkste politische Kraft im Freistaat, doch die Konkurrenz der Bayernpartei (BP) setzte sie unter Druck.

Als dann auch noch die folgende Landtagswahl verlorenging, und die SPD mehr Stimmen erhielt als die CSU, entschloss man sich, den Kampf mit aller Härte aufzunehmen. In Amberg geißelte beispielsweise der CSU-Stadtrat und evangelische Gefängnispfarrer Karl Ramge die BP als "unchristliche Partei". Doch die Konkurrenz war nicht wegzupredigen. Und so fuhr die CSU zweigleisig: Wo man die BP nicht aufreiben konnte, musste man sie aufsaugen.In gewisser Weise war der erste Amberger Bundestagsabgeordnete Dr. Josef Schatz ein Opfer dieser Strategie, den wir am Mittwoch in unserer neu begonnenen Serie der insgesamt sechs Direktkandidaten seit 1949 im hiesigen Wahlkreis vorgestellt haben. Abgeworbene Funktionäre und Abgeordnete der Bayernpartei mussten schließlich versorgt werden. Im Detail sind die damaligen Vorgänge nur mehr schwer zu rekonstruieren. Auf jeden Fall kandidierte bei der nächsten Bundestagswahl für die CSU der ehemalige zweite Landesvorsitzende der Bayernpartei, der Münchner Anton Donhauser, der damit "Teil zwei" unserer Serie ist.Donhauser, der aktiven Widerstand gegen das NS-Regime geleistet hatte, war eine schillernde, unstete und skandalträchtige Erscheinung. Für die Bayernpartei zog er 1949 in den ersten Bundestag ein, verließ die Fraktion aber nach einem Jahr, um sich später der CSU-Landesgruppe anzuschließen. Rechtzeitig genug, um einen sicheren Wahlkreis zu ergattern. Tatsächlich war der Kandidat mit 64 Prozent der Erststimmen erfolgreich. "Ich habe gewusst, dass wir durchkommen werden, aber niemals habe ich geahnt, dass wir einen derartig überwältigenden Sieg haben würden", jubelte er am Wahltag.Der gebürtige Oberpfälzer versprach in den über 80 Veranstaltungen, die er im Wahlkampf absolvierte, für die finanzielle und wirtschaftliche Förderung des Regierungsbezirks einzutreten. Außerdem wollte er sich dem Schutz der Landwirtschaft vor Preisschwankungen und ausländischer Konkurrenz widmen.Doch der Abgeordnete musste sich in den kommenden Jahren mit verschiedenen Affären herumschlagen. Dabei ging es um die Bestechung von Parlamentariern bei der Wahl der Bundeshauptstadt. Donhauser "sammelte" mit Geldgeschenken Stimmen für Bonn (statt Frankfurt). Hinzu kam, dass ihn seine erste Kandidatur offenbar viel Geld gekostet hatte, weswegen er nun seinerseits empfänglich für Unterstützung war. Die finanziellen Verstrickungen zwischen Donhauser und unter anderem Franz Josef Strauß wurden in der Folge mehrfach vom Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" thematisiert.Damit nicht genug: Der Bundesgerichtshof befand den Abgeordneten später landesverräterischer Beziehungen zur Staatssicherheit der DDR für schuldig: Unter dem Decknamen "Döllinger" wurde er seit 1955 als IM geführt. Umfang und Art Donhausers Kollaboration mit dem Osten konnte durch die Gauck-Behörde später nicht mehr aufgeklärt werden. Um den Wahlkreis konnte sich der Parlamentarier jedenfalls nicht so kümmern, wie gewünscht. Besonders die CSU klagte über die Verwaisung.Die Erfahrungen der Christsozialen belegten, dass man mit der Abwerbestrategie auch Erfolg haben konnte. Fast zeitgleich mit Donhauser wechselte ein weiterer Repräsentant der BP die Partei: Dr. Hans Raß. Der langjährige Landtagsabgeordnete und spätere Landrat sorgte dafür, dass mit Heinrich Aigner ein heimisches Talent als Direktkandidat zur Bundestagswahl 1957 antrat.