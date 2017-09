Ein Wahlkampf, in dem keiner über die Stränge schlägt. Schon gar nicht in Sachen Werbung. "Sehr gesittet" verhalten sich laut Tiefbauamtschef Norbert Füger die lokalen Parteigliederungen heuer beim Plakatieren. 50 Plakate bis maximal Größe DIN A0 darf jede Partei in Amberg aufstellen. Von der Stadt ausgegebene Etiketten auf der Rückseite belegen, dass das jeweilige Plakat zu dem genehmigten Kontingent gehört. Wo die Aufkleber fehlen, werden die Straßenkontrolleure des Tiefbauamtes bei ihren Routinerundgängen neugierig. Hängt ein Schild unrechtmäßig, wird es kostenpflichtig beseitigt. Das sind aber allenfalls Einzelfälle, sagt Füger. Dass sich (fast) alle an die 50-Plakate-Regelung halten, hat seiner Ansicht nach zum einen damit zu tun, dass es in Amberg gar nicht mehr günstige Plätze gibt. "Da bringt man eigentlich alle Plakate unter." Zum anderen hat die Stadt vor etwa zehn Jahren mal bei einer Landtagswahl ziemlich rigoros überzählige Werbetafeln entfernt. "Das haben sich alle gemerkt. Seitdem halten sie sich dran."