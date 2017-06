Für CSU-Kreisvorsitzenden Stefan Ott ist der Fall klar: Mehr Frauen sollten sich in den Führungsgremien der CSU engagieren. Der Grund: Das vermeintlich schwache Geschlecht habe auf viele Dinge einen anderen Blick als die Männer.

Neuwahlen Vorsitzende der Amberger Frauen-Union bleibt Michaela Frauendorfer , Stellvertreterinnen sind Nicole Gude , Gertraud Neiswirth , Isabell Rupprecht und Andrea Widder . Die Schriftführerinnen heißen Karen Keppler und Elfriede Schlagenhaufer . Um die Finanzen kümmert sich Beate Wollmann . Beisitzerinnen sind Susanne Herding , Michaela Holzner , Berit Bouschery , Kathrin Fischer , Hedwig Gerl , Britta Bierler , Andreas Nagler und Karin Gmeiner . Die Kasse prüfen Evi Bauer-König und Christina List . Delegierte für die Bezirksversammlung: Evi Bauer-König , Andrea Widder . Delegierte für die FU-Landesversammlung: Michael Frauendorfer . (gfr)

Amberg. (gfr) Bei der Kreishauptversammlung der Frauen-Union ging Ott zunächst auf die Bundestagswahlen im September ein und sagte, die demokratischen Parteien müssten darauf achten, dass keine radikalen Gruppierungen gewählt werden. Kein gutes Haar ließ Ott an der AfD. Die Frauen-Union dagegen sei fachlich kompetent und sollte daher bei den nächsten Kommunalwahlen auch entsprechende Ergebnisse erzielen. "Wir Amberger sollten die FU-Kreisvorsitzende Michaela Frauendorfer bei ihrer Listenkandidatur für den Bundestag mit allen Kräften unterstützen", sagte der Kreis-Chef.Auf einem guten Weg seien die CSU-Frauen, meinte auch Fraktionsvorsitzender Dieter Mußemann. Über höchste Kompetenz verfüge die FU-Vorsitzende Michaela Frauendorfer, die als Frau und Mutter, Stadträtin, Juristin und Unternehmergattin alle wichtigen Eigenschaften bündle. Mußemann ließ auch wissen, dass der Amberger Bahnhof bis 2024 zu einer Mobilitätsdrehscheibe umgestaltet werde. Der barrierefreie Ausbau und eine gute fußläufige Anbindung an Innenstadt und Bergviertel hätten oberste Priorität, ebenso der Bau eines fast 800 Stellplätze umfassenden Parkhauses an der Marienstraße, um den Parkdruck rund um das Klinikum und in der Marienstraße zu mildern. In ihrem Rechenschaftsbericht hob Michaela Frauendorfer einen Vortrag von Karst Pfeifer (Hanns-Seidel-Stiftung) über Christentum und Islam hervor, ebenso den Politischen März mit Barbara Lanzinger und einen gemeinsamen Vortrag bei der FU Kümmersbruck. Auch auf Fahrten, Vorträge und Betriebsbesichtigungen ging die Vorsitzende in dem Rückblick ein.Nach ihrer Wiederwahl als FU-Kreisvorsitzende betonte Frauendorfer, dass bessere Rahmenbedingungen für Familien geschaffen werden müssten. Mehr Frauen sollten für eine Mitarbeit begeistert werden, dafür brauche es abwechslungsreiche Veranstaltungen. Wenn Grammer seine Firmenzentrale nach Ursensollen verlegt, es Wirbel um Siemens gibt und die Leopoldkaserne vor der Schließung steht, seien das keine guten Vorzeichen. Um gegenzusteuern, müsse die Region in Berlin präsent sein, daher ihre Berlin-Kandidatur.