Militärkameradschaft schaltet sich in Debatte um Ehrenmal am Rathaus ein

Das Kriegerdenkmal am Rathaus verkörpert Geschichte. Es darf weder "irgendwie versteckt noch verschandelt werden". Das fordert Franz Kölbl, der Vorsitzende der Militärkameradschaft Amberg, der sich bei der Jahresabschlussfeier zu diesem Thema geäußert und damit in die öffentliche Debatte eingeschaltet hat. Mit klaren Worten erteilte er jeglichen Änderungsplänen, wie zuletzt diskutiert, eine Absage.

Im gleichen Atemzug machte er sich auch dafür stark, dass die alljährliche Totenehrung am Amberger Soldatenfriedhof mehr Aufmerksamkeit verdiene. Kölbl bedauerte bei dem Zusammentreffen in der Brauereigaststätte Bruckmüller ferner, dass mit dem 25. Vergleichsschießen auf der Standortschießanlage Gailoh die Tradition dieses Wettbewerbs zu Ende gegangen sei. Die zwölf Teams hätten heuer eine Rekordteilnehmerzahl für die Disziplinen Gewehr und Pistole bei Einzelschützen und im Mannschaftswettkampf gemeldet.Im Laufe der vergangenen 25 Jahre sei dieses Schießen weit über die Grenzen Ambergs hinaus bekannt geworden und habe auch als intensive Öffentlichkeitsarbeit für die Bundeswehr angesehen werden können. Kölbl zeigte Verständnis, dass es bei den vielfältigen Aufgaben des Heers nicht immer leicht für die Stabsfernmeldekompanie gewesen sei, neben dem Dienst auch noch diesen Wettbewerb zu organisieren. Außerdem bedauerte er, dass durch den Wegzug der Brigade nach Cham die Patenschaft mit dieser Einheit ende.Anfang Juli ist die Militärkameradschaft laut Kölbl mit der 10. Jubiläums-Landesfriedens-Wallfahrt der Bayerischen Kameraden- und Soldatenvereinigungen auf den Mariahilfberg beauftragt worden. Die Organisatoren Peter Kist und Rudolf Sitter seien im Nachhinein für ihr Geschick gelobt worden, und auch die Predigt, die Pfarrer Michael Jakob von St. Konrad kurzfristig für den erkrankten Landeskuraten hielt, sei gut auf den Anlass zugeschnitten gewesen.Wie der Vorsitzende weiter informierte, haben Kurfürstliche Schloßwache und Bürgertreff vor Allerheiligen den Soldatenfriedhof aufgeräumt und geputzt, die Grablichter mit elektrischen Kerzen bestückt und die Kränze neu gebunden. Oberbürgermeister Michael Cerny bedauerte in seiner Rede, dass Amberg als Bundeswehrstandort aufgelöst und die Panzerbrigade 12 nach Cham verlegt werde. Über Jahrzehnte habe es immer ein gutes Miteinander zwischen Soldaten und Bürgern gegeben. Oberstleutnant Martin Seebörger, Vertreter des Kommandeurs der "Zwölfer", betonte, dass die nächsten beiden Jahre anstrengende Einsätze für den Verband mit sich bringen. Der Umzug nach Cham müsse binnen einer Woche vollzogen werden. 2019 sei ferner für sechs Monate die Verlegung des Panzerbataillons 104 nach Litauen geplant, und ab jenem Jahr müsse die Brigade auch in der Lage sein, in 30 Tagen für Missionen weltweit bereit zu stehen.Für ihre langjährige Mitgliedschaft ehrte die Kameradschaft Helmut Scheuck, Walter Helb, Johann Müller, Gregor Fritsch, Stefan Perl, Wolfgang Walder, Heinrich Herbort, Franz Wierer und Heinz Schötz. Die silberne Ehrennadel erhielten Franziska Darusch und Bernhard Exner, die Verdienstmedaille in Gold Peter Kist und Rudolf Sitter.