Der AfD-Kreisverband hat auf die Absage seiner Veranstaltung am nächsten Donnerstag durch den Wirt in Siebeneichen per E-Mail reagiert.

Man nehme den Entschluss mit Bedauern zur Kenntnis, teilte die AfD mit. Gegen die angekündigte Wahlveranstaltung mit der prominenten Partei-Aktivistin Leyla Bilge hatte sich in Sulzbach-Rosenberg ein Protestbündnis formiert. Daraufhin hatte der Wirt den Termin per Mail abgesagt.