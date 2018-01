Der Straßenausbaubeitrag steht auf der Kippe. Dank des von ihnen eingeleiteten Volksbegehren stehe die CSU mächtig unter Druck, befinden die Freien Wähler. Auch in Amberg wollen sie Unterschriften sammeln.

Die Mitgliederversammlung der Freien Wähler Amberg hielt sich nicht lange mit dem vergangenen Jahr auf. 2018 stehe der Straßenausbaubeitrag auf der Kippe, so die Versammlung, eine Aussicht die viele Amberger freuen dürfte. Seien doch in Amberg elf Straßen in der Dringlichkeitsstufe 1 eingeordnet, ihre Erneuerung sei "überfällig". Weitere 42 Straßen müssten mit sehr hoher oder hoher Dringlichkeit saniert werden.Vorsitzender Manuel Werthner sagte laut einer Pressemitteilung der Gruppierung: "Dieses Thema brennt den Bürgern auf den Nägeln. Angesichts der anstehenden Landtagswahl setzt das von den FW-Bayern eingeleitete Volksbegehren zur Abschaffung des Straßenausbaubeitrags die CSU unter enormen Druck." Als Ausgleich würden die Kommunen in Bayern rund 100 bis 150 Millionen Euro pro Jahr benötigen. Hier sehen die FW den Freistaat in der Pflicht. Er müsse für eine bessere Finanzausstattung der Städte und Gemeinden sorgen. Einfach an der Grundsteuer zu schrauben, verbiete sich. Sie werde vom Vermieter eins zu eins an den Mieter durchgereicht. Die sogenannte zweite Miete sei schon hoch genug. Aber auch manchen, der im eigenen Haus wohnt, würden die Betriebskosten drücken.Ihren Antrag vom Mai 2016, den im Kommunalabgabengesetz eröffneten Gestaltungsspielraum zu nutzen und die Straßenausbaubeitragssatzung Ambergs "bürgerfreundlich zu ändern", halten die Freien Wähler aufrecht. Man werde sich nicht von den Signalen der CSU beirren lassen und die Unterschriftensammlung in Amberg starten.Sehr am Herzen lag der Versammlung die Stärkung des innerstädtischen Handels. Die Freien Wähler wollen die Ladengeschäfte mit dem Internet koppeln. Ein Online-Marktplatz soll das Beste aus beiden Welten verbinden. "Nur neue Ideen und nicht in Beton zu gießende Lösungen aus dem letzten Jahrhundert bringen unsere Stadt vorwärts." so Werthner. Dass Amberg als Standort für das Zentrum für Medienkompetenz in der Frühpädagogik im zweiten Masterplan Bayern Digital vorgesehen sei, sei nach Ansicht der Freien Wähler ein Schub für die Digitalisierung der Stadt. Man dürfe sich aber nicht darauf ausruhen.Stadtrat Eberhard Meier skizzierte den Stand der beiden Großprojekte in der Innenstadt, Neue Münze und Bürgerspitalareal. Fundierte Kritik habe immerhin erreicht, dass jetzt darüber nachgedacht werde, ob die Ausfahrt aus der geplanten Tiefgarage über den Spitalgraben wirklich der Weisheit letzter Schluss sei. Schließlich liege ein eindeutiges Verkehrsgutachten gegen diese Verkehrsführung vor. Man solle aber auch darüber nachdenken, ob man historische Relikte - wie die Steine der Keltengräber - nicht doch auf dem Areal der Öffentlichkeit zugänglich machen könne, selbst wenn dies der Bebauung geschuldet nicht exakt am Fundort geschehen müsste. "Alles ist besser, als die Bauschuttdeponie!"Die Förderung des Radverkehrs ist Meier eine Herzensangelegenheit. Das Radverkehrskonzept sei ein guter Schritt nach vorne. Es zeige aber auch gnadenlos die Schwachpunkte auf. Der Anteil des Fahrrads am Gesamtverkehrsaufkommen sei in Amberg mit maximal zwölf Prozent - in Erlangen seien es 30 Prozent - viel zu niedrig. Das liege in Zeiten der Elektrofahrräder nicht an der Topographie der Stadt, sondern an ungeeigneten und fehlenden Radwegen. Meier fordert: "Die jährlichen Investitionen in die Radverkehrsinfrastruktur müssen verdoppelt werden."