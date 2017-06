Für Christian Gunreben war es die letze Hauptversammlung als Vorsitzender des Ortsvereins. Doch ganz wird er nicht die Finger nicht von der Parteipolitik lassen.

Die neue Führungscrew Als Vorsitzender wurde einstimmig Ralf Kuhn gewählt. Seine Stellvertreter sind Evi Bauer-König, Bernhard Schöppl und Elisabeth Streher . Als Schatzmeisterin wurde Christa List in ihrem Amt bestätigt, erneut als Schriftführerin fungiert Margit Stöcklmeier-Heinrich . Beisitzer sind Walter Laurer, Matthias Birner, Johannes Hüttner und Christina Heinrich. Christian Gunreben wurde als erste Amtshandlung der neuen Ortsverbandsspitze zum Geschäftsführer bestellt.

Gailoh. Bei einem Austritt und zwei Neuzugängen bilanzierte Gunreben in seinem abschließenden Rechenschaftsbericht im Sportheim des FSV Gärbershof jedenfalls per saldo noch einen leichten Mitgliederzuwachs. Doch auch dieser Erfolg sowie viele gut besuchte Veranstaltungen - zum Teil auch zusammen mit dem Nachbar-Ortsverband St. Sebastian - hielten ihn nicht davon ab, nach mehr als 20 Jahren nicht noch einmal als Vorsitzender zu kandidieren.So blieb als letzte Amtshandlung die Ehrung treuer parteipolitischer Weggefährten. Richard Pflamminger ist seit 45 Jahren in der CSU, 20 Jahre sind bei Matthias Birner, Bernhard Schöppl, Thomas Herbrich und Stefan Rubenbauer zusammengekommen. Ganz wird sich der aus dem Amt geschiedene Ortsvorsitzende allerdings nicht aus der Parteiarbeit in dem Amberger Stadtteil zurückziehen. Bei den anstehenden Neuwahlen fungierte er bereits als Wahlleiter und wenig später wurde er zu Geschäftsführer des Ortsverbands ernannt. Eine gesonderte Ehrung von Christian Gunreben kündigte sein Nachfolger Ralf Kuhn für einem späteren Zeitpunkt an.Als Gastredner der Hauptversammlung ging Oberbürgermeister Michael Cerny auf die umfangreichen kommunalpolitischen Herausforderungen der nächsten Jahre ein. Bei der Reaktivierung des ehemaligen Kaufhauses Forum soll mit der Baugenehmigung bald der nächste Meilenstein erreicht werden.Wenn die städtischen Ziele gesichert seien, wäre auch ein Verkauf der neu entwickelten Immobilie möglich, betonte der OB. Die vom Stadtrat beschlossene, aber auch heftig kritisierte Tiefgarage auf dem Areal des Bürgerspitals (Einfahrt Bahnhofstraße) hält Cerny gerade für die Erreichbarkeit der Innenstadt für Ältere mit eingeschränkter Mobilität für wichtig. Der notwendige Bebauungsplan soll nach derzeitigen Stand Anfang 2018 verabschiedet werden.