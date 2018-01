Es geht, es geht nicht, es geht doch. Ein Stadtrat legt sein Mandat nieder, weil er aus Amberg weggezogen ist. Ein Nachrücker wohnt erst gar nicht hier. Macht nichts, sagt das Rathaus. Jetzt.

"Schwerpunkt"-Debatte

Völlig konträr

Mein Schwerpunkt ist schon Amberg. Roland Pirner, neu nachgerückter SPD-Stadtrat

Vor fast genau vier Jahren hat sich die Stadt mit ihrer ursprünglichen Auffassung bei der Regierung der Oberpfalz eine blamable Niederlage eingehandelt. Im Vorfeld der Kommunalwahlen 2014 schloss der Wahlausschluss den damaligen Stadtrat und nominierten FDP-Listenführer Wolfgang Hottner von dem Urnengang aus.Begründung: Der Rechtsanwalt betreibe in Amberg lediglich seine Kanzlei. Er wohne und lebe jedoch in Mimbach, sprich einer Landkreis-Gemeinde. Der nachgeschobene Zweitwohnsitz sei nicht glaubhaft. Erst per Bescheid aus Regensburg wurde Hottner nach einem monatelangen Hin und Her im Juni 2014 gegen den erklärten Willen des Wahlausschusses als gewählter Stadtrat installiert. Der FDP-Mann hatte angesichts des ganzen Hickhacks jedoch die politische Lust verloren und trat von dem ihm zugesprochenen Mandat unverzüglich zurück. So weit die Vorgeschichte. In der Stadtratssitzung am Montag wurden zwei Nachrücker als neue Plenumsmitglieder vereidigt (Einer von ihnen ist Roland Pirner (SPD). Er wohnt in Poppenricht und arbeitet in Nürnberg. Nicht einmal sein Arbeitsplatz liegt also in der Stadt, er unterhält laut Rathaus hier aber schon länger einen Zweitwohnsitz. Seinem Selbstverständnis nach ist der leitende Angestellte jedoch ein 100-prozentiger Amberger: Hier geboren, seit seinen Juso-Zeiten ab 1992 hier politisch aktiv, ebenso gesellschaftlich als Mitglied in diversen Vereinen, erzählte er am Telefon. "Mein Schwerpunkt ist schon Amberg." Mit dieser Formulierung zielt Pirner offensichtlich auf einschlägige Gesetzesregelungen ab, die auch Rathaus-Sprecherin Susanne Schwab zitiert hat. Die Wahlordnung für die Gemeinde- und Landkreiswahlen definiert gleich in Paragraf 1 den "Schwerpunkt der Lebensbeziehungen" als Grundvoraussetzung für das aktive und passive Wahlrecht. Was das im Einzelfall in einer engen wechselseitigen Beziehung zum Melderecht genau bedeutet, darüber wurden schon viele Verwaltungsgerichtsprozesse geführt. Der Familienstand und -sitz (Haushaltsführung), die Arbeitssituation (Arbeitsmittelpunkt) und anderweitige Lebensbeziehungen (familiäre Bindungen, Vereinsmitgliedschaften) wurden je nach Betrachtungsweise durchaus unterschiedlich gewichtet.Erst im Jahr 2010 hat allerdings der Münchener Verfassungsgerichtshof entschieden (Az.: Vf. 79-VI-09), dass im Fall eines verheirateten Mannes nicht dessen Wohnsitz und Arbeitsmittelpunkt ausschlaggebend für die Wahrnehmung eines Gemeinderatsmandats sind, sondern der Wohnort der Frau und des gemeinsamen Kindes. Der Mann war dort nicht einmal gemeldet. Die Familie führte eine sogenannte Wochenendbeziehung. Übersichtlicher wird das Problem damit nicht.Das Amberger Rathaus sieht in der Vereidigung von Roland Pirner als Stadtrat derzeit jedenfalls keine Probleme. Seit dem Jahr 2014 sei "der Aufenthalt im Wahlkreis" von mindestens drei Monaten ausschlaggebend, betonte die Rathaussprecherin. Man habe schließlich aus dem Fall Hottner gelernt.