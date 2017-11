Kathrin Dietl hatte ihren Antrag zur Bürgerversammlung "im Namen aller Familien in Neubernricht" gestellt: Sie wünschten sich einen eigenen Spielplatz für den Stadtteil, in dem inzwischen viele Familien mit kleinen Kindern wohnten. Der nächste Spielplatz in Ammersricht sei nur über einen längeren Fußmarsch zu erreichen.

Baureferent Markus Kühne hatte genaue Zahlen parat: 26 Kinder bis sechs Jahre gebe es in Neubernricht. Das könnte reichen, um den 39 Spielplätzen auf Stadtgebiet einen weiteren hinzuzufügen, doch habe man kein geeignetes Grundstück innerhalb des Ortes. "1700 bis 2200 Quadratmeter sollte es groß sein", lautete Kühnes Vorgabe. Die Neubernrichter dürften gerne einen Vorschlag machen, ergänzte OB Cerny, "aber es sollte ein akzeptierter Platz sein".