Sommerzeit ist auch immer Baustellenzeit - in den Ferien erst recht. Laut einer Mitteilung aus dem Rathaus beginnen am Montag Arbeiten auf dem Pfalzgrafenring. "Der Ablauf wurde in drei Phasen aufgeteilt", teilt Thomas Graml von der Pressestelle mit. Bevor es an die Asphaltflächen geht, müssen auf der Altstadt-Seite Randeinfassung und Straßenentwässerung instandgesetzt werden. Dafür muss die äußere Spur gesperrt werden. In der ersten August-Hälfte wird der alte Belag abgefräst und neu asphaltiert. Die Straße wird dabei in jede Richtung jeweils auf eine Spur verengt. Graml hat einen Tipp: Ortskundige sollten diesen Bereich am besten weiträumig umfahren. Die Geh- und Fahrradwege können dagegen, von kleinen Einschränkungen abgesehen, genutzt werden. Die Bushaltestelle (Richtung Bahnhof) muss aber für zwei Wochen der Maßnahme zum Opfer fallen. Die Arbeiten sollen laut Graml bis Montag, 14. August, beendet sein. Denn ab diesem Tag dient der Pfalzgrafenring als Umleitung für die Fahrbahnsanierung auf der B 299. Bild: Kosarew