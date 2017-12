Eine ganze Reihe von Themen besprachen der neue Leiter des Arbeitsagentur-Bezirks Schwandorf, Markus Nitsch, und Oberbürgermeister Michael Cerny beim Antrittsbesuch des Arbeitsmarkt-Experten im Rathaus. Übereinstimmend stellten sie laut einer Pressemitteilung fest: Die Entwicklung der Arbeitslosenquote in Amberg ist erfreulich. Habe vor einigen Jahren noch eine Sechs vor dem Komma gestanden, so liege der aktuelle Wert bei nunmehr 4,6 Prozent.

Dies sei der beste Beweis dafür, dass sich die Rahmenbedingungen deutliche verbessert hätten. Statt Stellenmangel herrsche jetzt Fachkräftemangel. Die Wirtschaft schaue sich deshalb bereits im Ausland um. Beispielsweise in Griechenland. Hier könnte unter Umständen die Städtepartnerschaft mit Trikala für die Wirtschaftsregion Amberg eine Rolle spielen, sprach der OB an. Der Schlüssel zum Erfolg sei jedoch ein grundlegender Deutschkurs in der Heimat, eine fachspezifische Sprachausbildung in Deutschland könne dann ja folgen.Ein besonderes Augenmerk sollte auf junge Leute aus schwierigen Familienverhältnissen gelegt werde,, stimmten darüber hinaus Cerny und Nitsch überein. In diesem Punkt müsse jedoch grundlegend angesetzt werden. Junge Menschen sollten nicht annehmen, dass Arbeitslosigkeit der Normalfall sei, wenn Eltern über Jahre hinweg der Zugang Probleme bereite.Vereinzelt bestehe zudem die Gefahr, dass Jugendliche zwischen Behörden verloren gingen. Eine Zusammenarbeit der städtischen Jugendhilfe und der Arbeitsagentur in einer gemeinsamen Anlaufstelle wurde deshalb von Cerny und Nitsch ausführlicher diskutiert. Weiteres Thema war die sich abzeichnende Umstellung auf digitale E-Akten.